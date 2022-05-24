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BLACKPINK JISOO 正式成為卡地亞全新形象大使

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞正式宣布全新形象大使JISOO加入美洲豹家族。圖／卡地亞提供
卡地亞正式宣布全新形象大使JISOO加入美洲豹家族。圖／卡地亞提供

法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）宣布，韓國女子天團BLACKPINK成員之一JISOO 金智秀正式加入美洲豹大家庭、成為卡地亞全新形象大使，成為美洲豹的魅惑精神的具體象徵。

極具魅力的美洲豹家族，已有張震、Annabelle Wallis、 Ella Balinska、Mariacarla Boscono和Yasmine Sabri等深具個人鮮明特色的形象大使，他們共同具備的氣質，完美演繹卡地亞世界中最經典的動物象徵，散發出極致誘人的神秘魅力。JISOO鮮明、開朗且堅毅的個性，使得她在BLACKPINK首度發行單曲時就脫穎而出，擄獲新世代的目光，如今這位韓國女星憑藉著她的優雅迷人的特質，迷倒全世界。

美洲豹 BLACKPINK

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