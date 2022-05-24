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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

超透明不反光 夏普蛾眼科技防護「眼罩」限時半價優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
夏普奈米蛾眼科技眼罩，原價1,080元，台灣夏普可購樂平台購買可享超低優惠價588元。圖／台灣夏普提供
夏普奈米蛾眼科技眼罩，原價1,080元，台灣夏普可購樂平台購買可享超低優惠價588元。圖／台灣夏普提供

隨著疫情升溫，許多身處疫情熱區的民眾也默默升級了隨身防護配備。台灣夏普蛾眼科技面罩因為透明度高、不反光、不起霧，去年推出後大熱賣，台灣夏普今年特別在疫情高峰前再引進夏普奈米蛾眼科技眼罩，並以約5折的暖心價588元提供給消費者，面對即將到來的炎熱天氣，幫助民眾更舒適做好防護。

夏普奈米蛾眼科技眼罩採用與面罩同樣的蛾眼專利結構技術，具備抗刮、不易起霧、低反射等效果。由於眼睛部位有粘膜組織，是病毒相當容易入侵的部位，戴上眼罩可防止與人近距離交談時的飛沫噴濺，也可避免無意識的揉眼睛所造成的病毒感染，且相較面罩配戴時更便利，外出用餐或喝飲料時不卡卡，只需要脫掉口罩即可，眼罩部分不須重覆穿脫。平常外出時除了基本的口罩一定要戴好戴滿之外，加上眼罩也可提供多一層防護。曾馨瑩也親身配戴推薦，表示「半罩形的眼罩穿脫更方便，跟口罩搭配可雙重防護，也比全罩型更適合小朋友配戴」。

疫情 口罩 奈米

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