超透明不反光 夏普蛾眼科技防護「眼罩」限時半價優惠

位在台北一處40年的老公寓，在陳舊的軀殼下卻蘊含著來自北歐的清新呼吸。年輕的屋主E與J因應工作及家族需求，選擇了這處老宅做為未來二人新生活的落角處，E是熱愛自在生活的部落客，J則是賣命出任物的消防員，二人都追求平靜自然的日常生活，因此設計師一改原屋主的粗獷工業風，將小宅打造為清朗溫馨的北歐風居家，給予二人徹底放鬆的空間。

2022-05-24 15:40