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肯德基「韓辛甜薯無骨脆雞」登場 還有泰奶大福、QQ飲

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
肯德基新推出的「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，搭配有黃金地瓜塊，單點145元。圖／肯德基提供
肯德基新推出的「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，搭配有黃金地瓜塊，單點145元。圖／肯德基提供

甫宣佈推出「莓果奶酥撻」的肯德基，自即日起再新推出韓系新品「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，以甜辣風味的脆雞搭配黃金地瓜塊，帶來獨特的韓式風味。另外因應夏季來臨，肯德基也再推出「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」及「白桃QQ氣泡飲」、「仲夏QQ凍檸茶」等甜點、飲品，增添夏季清爽滋味，並可享第2杯半價優惠。

新推出的「韓辛甜薯無骨大口脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，再以肯德基經典辣味調料粉醃製，裹粉烹炸後再裹上秘製韓式甜辣醬汁，有著甜辣濃郁的豐富層次且不需吐骨頭。同時再搭配酥炸的台農57號黃金地瓜塊，增添香甜綿密口感，單點145元。另外還有個人獨享餐、重量級XL套餐、雙人分享餐等不同的方案可供選擇，限時於即日起至6月20日期間，於全台指定門市販售。

迎接仲夏來臨，肯德基也一次推出3款盛夏新品。全新口味的「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」，以Q彈的珊瑚橘麻糬皮，包裹泰式奶茶冰淇淋，搭配黑糖醬流心內餡，有著層次茶香與黑糖甜香，單點49元。消暑咀嚼系飲品「白桃QQ氣泡飲」以七喜汽水為基底，加入蜜桃風味並搭配QQ晶球、新鮮檸檬片，帶來爽口解膩感，單點65元。「仲夏QQ凍檸茶」則是使用檸檬紅茶搭配檸檬原汁、檸檬切片，再添入QQ晶球增添口感，單點65元。2款夏季飲品均可享第2杯半價優惠。

肯德基今夏推出泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福，以及白桃QQ氣泡飲、仲夏QQ凍檸茶等消暑甜食。圖／肯德基提供
肯德基今夏推出泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福，以及白桃QQ氣泡飲、仲夏QQ凍檸茶等消暑甜食。圖／肯德基提供

肯德基 冰淇淋 奶茶

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