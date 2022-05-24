肯德基「韓辛甜薯無骨脆雞」登場 還有泰奶大福、QQ飲
甫宣佈推出「莓果奶酥撻」的肯德基，自即日起再新推出韓系新品「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，以甜辣風味的脆雞搭配黃金地瓜塊，帶來獨特的韓式風味。另外因應夏季來臨，肯德基也再推出「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」及「白桃QQ氣泡飲」、「仲夏QQ凍檸茶」等甜點、飲品，增添夏季清爽滋味，並可享第2杯半價優惠。
新推出的「韓辛甜薯無骨大口脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，再以肯德基經典辣味調料粉醃製，裹粉烹炸後再裹上秘製韓式甜辣醬汁，有著甜辣濃郁的豐富層次且不需吐骨頭。同時再搭配酥炸的台農57號黃金地瓜塊，增添香甜綿密口感，單點145元。另外還有個人獨享餐、重量級XL套餐、雙人分享餐等不同的方案可供選擇，限時於即日起至6月20日期間，於全台指定門市販售。
迎接仲夏來臨，肯德基也一次推出3款盛夏新品。全新口味的「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」，以Q彈的珊瑚橘麻糬皮，包裹泰式奶茶冰淇淋，搭配黑糖醬流心內餡，有著層次茶香與黑糖甜香，單點49元。消暑咀嚼系飲品「白桃QQ氣泡飲」以七喜汽水為基底，加入蜜桃風味並搭配QQ晶球、新鮮檸檬片，帶來爽口解膩感，單點65元。「仲夏QQ凍檸茶」則是使用檸檬紅茶搭配檸檬原汁、檸檬切片，再添入QQ晶球增添口感，單點65元。2款夏季飲品均可享第2杯半價優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言