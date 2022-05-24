肯德基「韓辛甜薯無骨脆雞」登場 還有泰奶大福、QQ飲

甫宣佈推出「莓果奶酥撻」的肯德基，自即日起再新推出韓系新品「韓辛甜薯無骨大口脆雞」，以甜辣風味的脆雞搭配黃金地瓜塊，帶來獨特的韓式風味。另外因應夏季來臨，肯德基也再推出「泰式奶茶黑糖流心冰淇淋大福」及「白桃QQ氣泡飲」、「仲夏QQ凍檸茶」等甜點、飲品，增添夏季清爽滋味，並可享第2杯半價優惠。

新推出的「韓辛甜薯無骨大口脆雞」採用手切去骨雞腿肉塊，再以肯德基經典辣味調料粉醃製，裹粉烹炸後再裹上秘製韓式甜辣醬汁，有著甜辣濃郁的豐富層次且不需吐骨頭。同時再搭配酥炸的台農57號黃金地瓜塊，增添香甜綿密口感，單點145元。另外還有個人獨享餐、重量級XL套餐、雙人分享餐等不同的方案可供選擇，限時於即日起至6月20日期間，於全台指定門市販售。