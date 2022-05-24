結合家常料理與葡萄酒 詹姆士代言智利酒王伊拉蘇

以「型男大主廚」電視節目獲得電視金鐘獎最佳綜合節目主持人獎肯定的料理達人詹姆士，今年將個人的首次葡萄酒代言，獻給智利酒王伊拉蘇酒廠。此次的代言合作，除了形象廣告的結合外，未來在詹姆士的YOUTUBE頻道「詹姆士姆士流」當中，也將會分享透過家常的料理，如何輕鬆的與葡萄酒做結合。

「葡萄酒跟料理一樣，一般沒有人能夠天天吃豪華大餐搭配頂級酒款；」詹姆士表示：「簡單輕鬆的日常菜餚，也能夠搭配能輕鬆易飲的葡萄酒。伊拉蘇酒廠不僅是知名酒莊，生產的葡萄酒有非常好的品質，多種選擇且很親民，在日常的生活飲食中很容易就能夠搭配。這就像我一直想要帶給大家理念一樣，做菜這件事情其實也是可以輕鬆的，享受料理享受生活。」

伊拉蘇酒廠為智利最著名的酒莊，連續七年獲葡萄酒評鑑《Drinks International》選為「全球最令人讚譽的品牌」之一，酒評《ROBERT PARKER》也將伊拉蘇選為「智利最佳酒廠」。

伊拉蘇酒廠旗下酒款系列完整，從入門到頂級酒款系列都有選擇，品項多元各具特色；頂級旗艦酒款代表了酒莊的品質保證，但品牌更希望提供消費者品質優秀，且能夠輕鬆無負擔的日常品飲葡萄酒。因此特別邀請了料理職人詹姆士擔任代言人，希望藉由他的魅力，料理、生活與葡萄酒與結合，傳遞伊拉蘇酒廠的品牌精神。

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