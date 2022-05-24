快訊

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

結合家常料理與葡萄酒 詹姆士代言智利酒王伊拉蘇

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
伊拉蘇酒廠莊園系列葡萄酒，單瓶建議零售價700元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊拉蘇酒廠莊園系列葡萄酒，單瓶建議零售價700元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以「型男大主廚」電視節目獲得電視金鐘獎最佳綜合節目主持人獎肯定的料理達人詹姆士，今年將個人的首次葡萄酒代言，獻給智利酒王伊拉蘇酒廠。此次的代言合作，除了形象廣告的結合外，未來在詹姆士的YOUTUBE頻道「詹姆士姆士流」當中，也將會分享透過家常的料理，如何輕鬆的與葡萄酒做結合。

「葡萄酒跟料理一樣，一般沒有人能夠天天吃豪華大餐搭配頂級酒款；」詹姆士表示：「簡單輕鬆的日常菜餚，也能夠搭配能輕鬆易飲的葡萄酒。伊拉蘇酒廠不僅是知名酒莊，生產的葡萄酒有非常好的品質，多種選擇且很親民，在日常的生活飲食中很容易就能夠搭配。這就像我一直想要帶給大家理念一樣，做菜這件事情其實也是可以輕鬆的，享受料理享受生活。」

伊拉蘇酒廠為智利最著名的酒莊，連續七年獲葡萄酒評鑑《Drinks International》選為「全球最令人讚譽的品牌」之一，酒評《ROBERT PARKER》也將伊拉蘇選為「智利最佳酒廠」。

伊拉蘇酒廠旗下酒款系列完整，從入門到頂級酒款系列都有選擇，品項多元各具特色；頂級旗艦酒款代表了酒莊的品質保證，但品牌更希望提供消費者品質優秀，且能夠輕鬆無負擔的日常品飲葡萄酒。因此特別邀請了料理職人詹姆士擔任代言人，希望藉由他的魅力，料理、生活與葡萄酒與結合，傳遞伊拉蘇酒廠的品牌精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

伊拉蘇酒廠精選系列葡萄酒，單瓶建議零售價1260元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊拉蘇酒廠精選系列葡萄酒，單瓶建議零售價1260元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
料理達人詹姆士代言智利酒王伊拉蘇。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
料理達人詹姆士代言智利酒王伊拉蘇。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 智利 品牌

延伸閱讀

為收藏女兒咘咘出生年份酒 修杰楷代言美國心傳葡萄酒

樂翻了！發現父親數十年前存摺 智利男盼能成百萬富翁

賀蘭山葡萄酒莊 進軍德國

54歲當劇場菜鳥！詹姆士首登舞台與曾國城PK廚藝

相關新聞

從藝術史到居家生活的多重宇宙——亞維空間設計看台北當代

進入第三屆的台北當代藝術博覽會，在海內外的期待下終於在今年5月揭開序幕，以近乎香港巴塞爾的格局，帶來國內外眾多國際藝廊與藝術家，同時也將台灣在地藝術家推向國際；在大家開始關注更多藝術創作的同時，也發現原本束之高閣的藝術品，已經與我們的居家生活緊緊貼合在一起。

簡而不單的設計風格 台北老公寓的北歐新呼吸

位在台北一處40年的老公寓，在陳舊的軀殼下卻蘊含著來自北歐的清新呼吸。年輕的屋主E與J因應工作及家族需求，選擇了這處老宅做為未來二人新生活的落角處，E是熱愛自在生活的部落客，J則是賣命出任物的消防員，二人都追求平靜自然的日常生活，因此設計師一改原屋主的粗獷工業風，將小宅打造為清朗溫馨的北歐風居家，給予二人徹底放鬆的空間。

把花種在牆上吧！ 壁掛式花器為居家妝點生命力

平常經過路邊，應該有不少人都在牆壁或路面石頭的微小縫隙裡看過努力生長的小花小草，讓人感嘆自然中的強韌生命力，又獲得生活中小小的療癒力量。

超透明不反光 夏普蛾眼科技防護「眼罩」限時半價優惠

隨著疫情升溫，許多身處疫情熱區的民眾也默默升級了隨身防護配備。台灣夏普蛾眼科技面罩因為透明度高、不反光、不起霧，去年推出...

Pinkoi x Hello Kitty聯名第3彈 推「可愛復古保溫瓶」

Hello Kitty鐵粉必收！Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，延...

跨境電商草莓網上架「Wondfo萬孚快篩」 平均每劑46元

台灣目前總累積確診數近百萬，每日確診數逼近9萬大關，快篩試劑已經成為人人的日常必備品，指揮中心日前宣布即日起開放免專案可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。