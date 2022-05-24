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Pinkoi x Hello Kitty聯名第3彈 推「可愛復古保溫瓶」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活，每款售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活，每款售價1,400元。圖／Pinkoi提供

Hello Kitty鐵粉必收！Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，延續將「設計帶入日常生活」的概念，帶著具幾何設計感的Pinkoi x Hello Kitty圖樣，首次躍上香港老字號「駱駝牌CAMEL」限時推出復古懷舊、摩登時尚保溫瓶；此外更有全新Pinkoi x Hello Kitty限定聯名穿搭配件、空間擺飾，即日起至6月5日購買「Pinkoi x Hello Kitty限定聯名新商品」即享早鳥9折優惠；於活動期間購買「Pinkoi x Hello Kitty限定聯名駱駝牌CAMEL保溫瓶」還可獲得限量聯名小方巾，數量有限，贈完為止。

Pinkoi首次攜手擁有80年歷史的香港知名保溫瓶經典品牌「駱駝牌CAMEL」，將藝術幾何圖樣結合駱駝牌CAMEL充滿懷舊感的復刻保溫瓶，限時推出經典紅、時尚銀白兩色，採特殊雙層真空玻璃內膽與不鏽鋼蓋連壺塞2合1設計，可承裝各式飲品，縝密防漏功能放入包包也不必擔心液體灑出，每款售價1,400元。

除了經典保溫瓶之外，Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列更邀請來自台灣、日本、香港等地的設計品牌，推出襪子、絲巾、香氛、居家佈置等全新聯名商品，將Hello Kitty的俏皮透過刺繡、印刷工藝，以玩味方式巧妙融入每日穿搭、生活空間。

Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：Mimura Kanagata木質擴香片type.6，售價355元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：Mimura Kanagata木質擴香片type.6，售價355元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：SU-MI said Hello Kitty印花絲巾（藍）。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：SU-MI said Hello Kitty印花絲巾（藍）。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活復古經典紅色，售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活復古經典紅色，售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：ChangeTone Hello Kitty刺繡混紗中筒襪－米色（M）。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：ChangeTone Hello Kitty刺繡混紗中筒襪－米色（M）。圖／Pinkoi提供
Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活，每款售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列，Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活，每款售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：ChangeTone Hello Kitty刺繡混紗中筒襪。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：ChangeTone Hello Kitty刺繡混紗中筒襪。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：mr. sheep Hello Kitty下午茶星空燈萬用卡片組+造型木夾，售價599元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty限定聯名系列：mr. sheep Hello Kitty下午茶星空燈萬用卡片組+造型木夾，售價599元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活 摩登時尚銀色，售價1,400元。圖／Pinkoi提供
Pinkoi x Hello Kitty駱駝牌CAMEL 116雙層真空玻璃膽保溫瓶－Hello Kitty藝術生活 摩登時尚銀色，售價1,400元。圖／Pinkoi提供

Hello Kitty 香港

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