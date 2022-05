Pinkoi x Hello Kitty聯名第3彈 推「可愛復古保溫瓶」

Hello Kitty鐵粉必收!Pinkoi攜手Sanrio經典角色Hello Kitty全新推出第3彈限定聯名系列,延續將「設計帶入日常生活」的概念,帶著具幾何設計感的Pinkoi x Hello Kitty圖樣,首次躍上香港老字號「駱駝牌CAMEL」限時推出復古懷舊、摩登時尚保溫瓶;此外更有全新Pinkoi x Hello Kitty限定聯名穿搭配件、空間擺飾,即日起至6月5日購買「Pinkoi x Hello Kitty限定聯名新商品」即享早鳥9折優惠;於活動期間購買「Pinkoi x Hello Kitty限定聯名駱駝牌CAMEL保溫瓶」還可獲得限量聯名小方巾,數量有限,贈完為止。

Pinkoi首次攜手擁有80年歷史的香港知名保溫瓶經典品牌「駱駝牌CAMEL」,將藝術幾何圖樣結合駱駝牌CAMEL充滿懷舊感的復刻保溫瓶,限時推出經典紅、時尚銀白兩色,採特殊雙層真空玻璃內膽與不鏽鋼蓋連壺塞2合1設計,可承裝各式飲品,縝密防漏功能放入包包也不必擔心液體灑出,每款售價1,400元。