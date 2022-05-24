命理師為你搖茶！首家塔羅手搖飲「洞茶」神秘登場

全台第一家算塔羅還能喝好茶的手搖飲店「洞茶」今日開幕。這家店擁有超強靈系背景，每位員工皆出自塔羅、占卜、命理背景，喝茶順道揭開今日運勢；即日起至6月10日開幕期間，限定推出3大優惠活動，有機會免費喝茶。

「洞茶」採用紅玉的茶樹獨家研發「凍茶」，並以此為基底，調製出各種不同風味的經典品項，如主推茶款「紅寶石洞茶」及「果茶」系列。凍茶初品會嘗到淺淡的蘭花香氣，細品尾韻帶著輕甜龍眼跟薄荷味，口感極富層次，茶湯呈現紅寶石般鮮紅透亮光澤；塔羅命理師們也特別為風、水、火、土四象星座規劃不同的茶飲推薦。

為帶來不一樣的體驗，洞茶手搖融入運勢占卜，每杯手搖的杯套後都藏有代表今日運勢的精美手繪卡牌，各代表著一張塔羅牌，像是０號愚人、VI戀人、Ⅹ命運之輪等共22款，只要掃一下手繪卡牌的QRcode，就可點開專屬的今日運勢詳細解析，針對一般人最感興趣的工作、感情、貴人運、幸運色等提供建議，並搭配正能量滿滿的金句。

「洞茶」的裝潢也如塔羅占卜店，掛燈恍如進入神祕皇宮，周圍用細紗線編織而成的圍籬屏障，讓店面增添幾分神秘。

即起開幕優惠有：開幕當日5月24日，買任一飲品並加入Line好友，就贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。即日起至6月7日任買兩杯飲品，即贈送招牌紅寶石洞茶乙杯。6月10日前拍照打卡並hashtag #洞茶，還將抽出三組幸運兒可獲得整組22張洞茶限量手繪塔羅牌組。

洞茶 地址：台北市中山區伊通街113號(捷運松江南京站6號出口) 電話： 02-2507-6664 營業時間：周一到周日 10:00~20:00