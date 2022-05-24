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跟著丁春誠帥一波？寶璣101「航海時計」特展期間限定
斜槓的時代，不少人多擁有不只一項才華，因而讓生活展現多重可能。瑞士鐘表品牌寶璣（Breguet）甫在台北101尊榮俱樂部開展的「航海時計」特展，邀請到身兼演員、藝術策展人的丁春誠以不同風格造型配戴腕表，宛如在時間軸線上愜意遊走、巧妙切換。
先以模特兒出道，並擁有大量電視、電影作品的丁春誠，近年除擔任One Art Taipei策展人，同時也經營丁丁藝廊、TIN TIN STUDIO策展事務所，在演藝、藝術間展現多樣化魅力。受品牌邀請的他這次戴上了Marine系列Hora Mundi 5557 18K玫瑰金與18K白金兩款腕表，並以呼應海洋的藍、白雙色為色彩主軸，變化為雙排扣西裝或條紋休閒襯衫等不同造型，展現了時髦的雅士風範。
而他手上配戴的、也是本次特展主軸的寶璣Marine系列Hora Mundi 5557腕表，最大亮點首推歷經三年研發並獲四項專利的77F1自動上鍊機芯，其第二地時間顯示功能只要先完成兩地時間的設定，即可透過按壓按鈕，讓指針與視窗在無需暫停秒針情況下，快速切換時區，在實用便利性上大幅增益。表款並延續該系列鮮明的打磨修飾細節，例如多層次的面盤透過手工機刻雕花、水平緞面打磨等不同工序，賦予了立體而精妙的滂礡質感，也似自高空俯瞰海洋與世界，運籌帷幄。表款又分18K白金或玫瑰金兩種材質，搭配皮表帶或橡膠表帶訂價234萬5,000元，搭配鏈帶款則為307萬2,000元。
想親眼目睹？「與時俱進的航海時計 Marine Hora Mundi 5557新品腕表展」位於台北101六樓之尊榮俱樂部，展期將至5月27日（五）為止，更多詳情，則可親洽寶璣台北101旗艦店。
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