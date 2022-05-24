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麥卡倫攜手三星主廚羅卡兄弟 精萃世界系列紐約登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
多次榮獲米其林3星榮耀的El Celler de Can Roca主理人羅卡三兄弟，與「精粹世界：紐約」。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
多次榮獲米其林3星榮耀的El Celler de Can Roca主理人羅卡三兄弟，與「精粹世界：紐約」。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫以卓越獨到的精釀技術，結合多次榮獲米其林3星榮耀的世界最佳餐廳El Celler de Can Roca，共同打造以探索世界各大城市精髓為主題的「精萃世界系列（Distil Your World）」。繼去年發行的「精萃世界：倫敦（Distil Your World：London）」，今年再度大膽創新，以世界最具創意與活力的城市——紐約為主題，發表「精粹世界：紐約（Distil Your World : New York）」，全球限量1000瓶，建議售價新台幣122,000元。

這款「精粹世界：紐約」由麥卡倫釀酒師Polly Logan與El Celler de Can Roca主理人羅卡三兄弟攜手打造，為反映出紐約獨有的藝術特質與特有食材，由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成。在風味上，該酒款奠基於麥卡倫威士忌既有的知名特性——淡淡蘋果香調，一種特別適合詮釋「大蘋果」城市精髓的風味，並以紐約蓬勃發展的街頭美食為靈感來源，創作出以經典美式甜糖果、鬆餅、花生脆糖片、巧克力和胡桃的風味，來傳達紐約的核心特色。

麥卡倫釀酒師Polly Logan表示：「這個專案是向紐約人致敬之作。我們沿途所結識的那些人大膽勇敢、創意無限、各具特色。而這款威士忌勁道十足、活力充沛而舒爽奔放，就像他們每一位一樣。」

「精粹世界：紐約」盛裝在吸睛的白色禮盒中，禮盒上刻印有以麥卡倫三角形標誌組成的紐約市鳥瞰圖。外盒與酒瓶上的藍色是大膽的點睛設計，代表環繞這座城市的水域，和一棟棟高聳入雲的建築。

除了風格獨具的包裝與限量版威士忌，盒內也隨附一本記錄萃取紐約精髓之旅並附上精美紐約市景的豪華書冊，介紹這款單一麥芽威士忌背後的各種創作靈感、釀造過程含括的工藝，以及精采豐富的紐約攝影作品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「精粹世界：紐約」酒精濃度49.5%，全球限量1000瓶，建議售價新台幣122,000元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「精粹世界：紐約」酒精濃度49.5%，全球限量1000瓶，建議售價新台幣122,000元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「精粹世界：紐約」由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「精粹世界：紐約」由六個完美搭配的歐洲與美國橡木桶威士忌勾兌而成。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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