梅雨季報到！時尚又不「濕身」穿搭就靠PALLADIUM、RAINS打點

每日睜開眼，潮濕空氣襲來，即便不用打開窗，也能感受到梅雨季節的威力。若是必須得出門一趟，總要煩惱思考該穿什麼？怎樣不會「濕身」？所幸，法國軍靴品牌PALLADIUM和瑞典時尚品牌RAINS都替我們想到了，就算是滂沱大雨，也能從頭到腳都維持乾爽。

以WATERPROOF PLUS橘標防水科技聞名的PALLADIUM延續熱門款式橘標防水TRAVEL LITE+系列，再同步推出低筒鞋身的OXFORD款式，讓消費者不再為外出穿搭煩惱。同樣搭載第二代FAST LACING快速綁帶系統設計，可一拉輕鬆上腳。 加上LITE+進化輕量再生大底，降低雙腳負擔；鞋面的支撐結構設計，在面對陰晴不定的天氣也能享受透氣輕量不怕濕的體驗。同時，OXFORD款式在色系上提供百搭的白、黑，另有都會叢林風格的綠、灰、沙丘黃等選擇，輕易搭配潮流造型。

RAINS黃昏橙超輕量透氣潮流雨衣8,180元。圖／藍鐘提供

RAINS經典款防水外套絕對是雨日必備，無論是休防水拉鍊連帽外套、長版防水風衣，或是營造修長的女版繫帶風衣與抽繩收腰長版雨衣，皆能替通勤族帶來乾爽舒適生活。而全新推出的Ultralight超輕量衝鋒雨衣舒更是輕巧便攜，同時附有收納小袋，適合單車或機車騎士使用。除了機能衣著之外，RAINS的包款配件同樣具備百分之百的防水設計，從捲蓋式後背包與信差包、雙扣環MSN後背包，或是斜跨包、腰包、相機包與掛頸小包都一應俱全，再也不用擔心淋濕隨身家當。

PALLADIUM橘標防水TRAVEL LITE+系列OXFORD款鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM橘標防水TRAVEL LITE+系列OXFORD款鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供

RAINS黃昏橙防水捲蓋後背包3,980元。圖／藍鐘提供

RAINS簡約撞色防水防風連帽外套3,980元。圖／藍鐘提供

PALLADIUM橘標防水TRAVEL LITE+系列OXFORD款鞋3,080元。圖／PALLADIUM提供