疫情下逆操作 築間創辦人林楷傑攜手基隆小吃逢甲開店

疫情下餐飲業經營都有壓力，以經營湯鍋料理聞名的築間餐飲集團創辦人林楷傑，最近逆向操作，攜手基隆經營超過一甲子的「麥克麵線」六月在逢甲商圈開出新店，除了希望帶給客人更多選擇，也歡迎有意從事餐飲業的人不必畏懼外在環境，一起加入打拚。

林楷傑的築間餐飲集團在全台有多家分店，但此次則是他個人的投資，並因為是基隆人，希望能以自己耕耘連鎖餐飲業多年的經驗，把家鄉味推廣到全台，讓更多消費者知道。

他坦言，為了說服麥克麵線合作，足足花了3年時間，很高興雙方終於有了共識，也從食材採購到內場烹調、外場服務等，重新深化，建立新的SOP，尤其除了招牌口味「魚漿大腸麵線」，也增添了其他知名的基隆美食和台灣經典小吃，像是豆花、仙草、冰品、基隆一口吃香腸、米腸、崁仔頂海味茶碗蒸、基隆燒賣、關東煮等經典小吃，讓消費者可一站式體驗台灣美食。

林楷傑說，麥克麵線是他從小吃到大的好滋味，首家麥克麵線門店將開在台中逢甲商圈的福星路上，6月與消費者見面。營業時間從上午6時到晚上12時，也就是從早餐、點心、午餐、下午茶、晚餐、宵夜等全時段都營業，希望大家相信他能帶給大家更多好吃的選擇。

他特別推薦，魚漿大腸麵線以海味魚漿，包裹著大腸，每日手工現作，有別於市面上的大腸麵線或是肉羹麵線，是基隆在地懷舊味。另一款「帶筋肉羹麵線」選用豬後腿肉，口感富嚼勁，以及一口香腸等，都是不可錯過的基隆在地美食，歡迎大家前往。