金句連發！妮可基嫚、韓韶禧、周冬雨 黑白穿搭超有型

有別於一般視覺，黑白加上抽色的處理總能帶來吸睛的獨特風格。歐米茄（OMEGA）邀請包含妮可基嫚（Nicole Kidman）、韓韶禧、新一代「貓女」Zoë Kravitz、周冬雨、日模水原希子（Mizuhara Kiko）、Allyson Felix、Kaia Gerber等七位品牌好友，釋出一系列黑白照片，除大秀品牌新品，也各自示範「金句」，展現關於自信與魅力的多種可能。

因《蝙蝠俠》、《怪獸與牠們的產地》等電影走紅的Zoë Kravitz表示，「能自由的做出選擇並不容易。但那很神奇，而我喜愛自己的那一面。」而影后Nicole Kidman則認為，「我會強勢、搞笑，嘗試各種情緒、外型、時代、風格...但這一切的核心...是我。」在田徑運動界發光發熱的運動明星Allyson Felix則說，「重點不是找到自己，而是創造自己。我選擇嘗試所有可能性－去做就對了。」金馬影后周冬雨則也表示，「在大多數狀況中，最好的方法就是做自己。讓所有人見識你的獨一無二。」眾人金句連發，也讓她們的造型、想法與風格，同樣閃耀。

在OMEGA品牌大家族中，好萊塢「大學姊」的Nicole Kidman選擇了以兩套黑色造型，一套小洋裝長禮服、一套半透明黑襯衫展現了天后氣勢，其中長禮服時搭配了星座系列小秒針腕表，透明黑襯衫則選擇了Mini Trésor月光金腕表，兩套造型、卻有Nicole Kidman相同的自信風采；韓劇新星韓韶禧與新一代「貓女」Zoë Kravitz，都是最近才宣布加入OMEGA品牌一員，兩者的選擇都是星座（Constellation）系列，不過前者透過18K Senda金與砂金石的藍色，對比出高貴氣質；而Zoë Kravitz手上的星座系列28毫米腕表則是2022新品，並具有粉色的面盤與小巧尺寸，柔美出眾。