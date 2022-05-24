海峽會開賣「紅燒牛肉麵」！外帶主餐送「日香生吐司」

居家防疫的生活，帶動了餐飲外帶的需求，主打精緻餐飲的「海峽會」集結旗下的海峽會鍋物、Salle d’Antoine 安東法式料理、辰壽司割烹3大品牌，攜手「日香高級吐司專門店」，推出「買餐送生吐司」的優惠活動。另外海峽會還首度推出外帶「紅燒牛肉麵」，辰壽司則推出「無菜單午間套餐」，同樣增添民眾的用餐變化性。

「niko bakery 日香高級吐司專門店」是由富錦樹集團創辦人吳羽傑Jay與今年榮獲世界麵包大賽冠軍的烘焙職人武子靖共同創立的品牌，主打口感細緻的生吐司。即日起，海峽會旗下3個品牌即與日香攜手，推出主廚外帶買1送1專案。7月底前於海峽會訂購主廚外帶系列任一品項（880元起），並於前一日下午4點前完成訂購，就贈送日香「黑糖冬瓜美肌生吐司」1份，數量有限。