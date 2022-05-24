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Klook全館買一送一起！買SPA送星巴克、豪華露營折1千

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
石研室台灣石頭火鍋限時買一鍋送一鍋，兩鍋原價736元，特價368元。圖／Klook提供
石研室台灣石頭火鍋限時買一鍋送一鍋，兩鍋原價736元，特價368元。圖／Klook提供

Klook舉辦夏日慶，即日起至5月31日全館買一送一起，使用LINE Pay結帳最高可再享LINE POINTS 18%點數回饋，包括人氣連鎖美食、展覽景點門票買一送一、豪華露營體驗現折1,000元。

其中，上Klook預訂漢堡王薯條、辣薯球、漢堡天天買一送一，每日中午12點限量準時開搶，中包薯條兩包43元、辣薯球兩包49元，超人氣小華堡漢堡兩個89元，全台指定門市皆可兌換。

想和家人聚餐，從台中紅上台北的時尚人氣火鍋店石研室台灣石頭火鍋，也有限時買一鍋送一鍋，爆炒六杯雞搭配經典原湯湯頭個人鍋，兩鍋原價736元、特價368元，可於指定門市兌換；主打正宗江浙料理的上海鄉村推出龍蝦宴買一桌送一桌，包含沙律大龍蝦、脆皮素鵝、櫻桃鴨捲等，一桌5,000元，也有買一送一優惠。

想為夏日留下精彩美照，全台首創Gaki Hip臺灣首座IG美術館，也有獨家限時一般票買一送一，雙人同行460元；喜愛小動物的旅客，可前往位在阿里山的逐鹿傳說梅花鹿園，除了可以近距離與可愛梅花鹿互動、品嘗在地風味餐飲，還能認識阿里山鄒族逐鹿部落的獵人射箭、逐鹿圍獵的傳統，有吃有玩超好拍雙人價200元。

Klook指定按摩方案也有優惠。台北連鎖指舞春秋足體養生會，購買雙人腳底按摩1,360元，再送星巴克110元電子飲料券；位在中山區的村之閣The Village Spa，全身經絡指壓或是瑞典式油壓，單人1,286元同樣再送星巴克110元電子飲料券；於高雄擁有多家分店的左腳右腳經典按摩會館，全身經絡按摩999元，同樣再送免費星巴克。

Klook指出，從平台預訂數來看，今年4月疫情升溫以來，豪華露營不降反升2至3成，因此也祭出豪華露營體驗指定方案現折1,000元回饋。包括位於新竹充滿人文原民風的愛上喜翁露營區，南投山思雲想美學露營區，以及位在基隆臨近暖東峽谷步道的拉波波村露營區，都能現折1,000元。

此外，即日起至5月31日結帳時透過LINE Pay結帳，單筆交易滿999元即享LINE POINTS 8%回饋，如首次在Klook註冊且首筆交易為透過LINE Pay付款，再享LINE POINTS 10%點數回饋，等於最高可享18%回饋。

充滿人文原民風的愛上喜翁露營區，一泊二食平日單人現折1,000元，特價4,400元起。圖／Klook提供
充滿人文原民風的愛上喜翁露營區，一泊二食平日單人現折1,000元，特價4,400元起。圖／Klook提供
超好拍的Gaki Hip臺灣首座IG美術館，現在到Klook購票享獨家門票買一送一。圖／Klook提供
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