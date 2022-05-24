日本今起開國門！雄獅：海外團體旅遊漲幅3~5成

日本今起開國門，正式迎接久違的國際觀光客；隨著世界各國陸續開放國境管制，旅遊業者預估，台灣下半年也有望開放國門。雄獅旅遊搶先推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，並針對疫後旅遊主打「疫後出國6大新主張」。

雄獅旅發言人賴一青指出，全球都面臨通膨，加上油價上漲，機票、交通、住宿等成本增加，預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成。以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；同樣受到國人歡迎的韓國團費漲幅約3成，預估首爾5日團費約4萬元以上；長程線10~12萬不等。

賴一青表示，疫後觀光應會採V型反彈，價格也會隨之趨穩。

目前包含日本、韓國、泰國、新加坡，以及歐美多國都已宣布解除國境管制，只要完全接種疫苗就不必隔離。業者預估，台灣初期可能採有限度的開放旅遊，旅客出國旅遊的習慣也會有所改變。根據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9%，包含小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅途中的食、宿、遊、購、行做好品質把關。

因此，雄獅出境旅遊產品主打「疫後出國6大新主張」，預先搶攻出境旅遊商機。包含當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明；出發前舉辦行前說明會，讓旅客掌握最新消息；入住國際品牌飯店或郊區度假村；行程安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點；參團人數不超過20至28人，巴士降運載6至7成；以及雄獅日韓泰美加多國分公司備援，由專責人員緊急應變資源提供即時協助，旅客出遊有保障。