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孫芸芸穿泳裝曬長腿 和Jennie、暮光女撞衫絲毫不遜色
孫芸芸最近去澳洲與在當地唸書的兒女一起慶祝母親節和生日，剛滿44歲的她保養得宜，和兩個孩子站在一起就像是姐弟妹一樣。她也趁機在當地享受沙灘陽光，更秀出不同泳裝造型，其中香奈兒的白色泳裝更是近來IG洗版的熱門單品，她也穿出和BLACKPINK的Jennie、克莉絲汀史都華截然不同的效果，又辣又時尚。
香奈兒今年春夏系列推出多款黑白配色的泳裝，向90年代經典致敬。其中最近備受歡迎的這件黑邊白色泳裝只配上了簡單的雙C logo，卻是擄獲許多人的心。孫芸芸用它搭配同季的白色愛心菱格紋包，再配上「要穿不穿」的黑色外套與串飾涼鞋，混搭復古俐落感和民族風情，大曬小麥色肌膚，非常性感。
克莉絲汀史都華出席本月初香奈兒度假大秀派對時，也曾穿上同款泳裝搭配黑色網紗長裙，Jennie前陣子則是用黑色寬版長褲搭配同款泳裝展現率性運動風。同系列還有黑色款以及其他以90年代風格打造而成的泳裝，都是香奈兒今年春夏非常標誌性的單品。
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