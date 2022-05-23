坎城蕭邦晚宴 超模Natalia Vodianova仙氣震攝全場
坎城影展期間，入夜之後的星光可能比白天更盛。影展的官方夥伴蕭邦（Choaprd）每年照例舉辦兩場晚宴，由聚焦腕表系列的「紳士之夜」拉開序幕。今年適逢蕭邦L.U.C.表廠推出首枚機芯25週年，特地於可以盡覽坎城海灘的蕭邦屋頂舉辦。出席嘉賓除了蕭邦官方大使和傳奇賽車手Jacky Ickx與羅曼杜馬斯（Romain Dumas），還有金獎導演Xavier Dolan、UFC終極格鬥冠軍康納麥葛瑞格（Conor McGregor）等當代紳士名流；戴安娜王妃的雙胞胎侄女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer也優雅現身。
而5月21日當地週六晚間，蕭邦則在Hôtel Martinez舉辦慶祝蕭邦與坎城影展合作25周年的Chopard Loves Cinema晚宴，並在晚宴上展演今年以Chopard Loves Cinema為主題所創作的75 款高級珠寶手表。包括LVMH集團的超模太子妃Natalia Vodianova、英國名媛Poppy Delevingne、前維密天使Adriana Lima、本屆一種注目評審團成員 Joanna Kulig、韓國男星李政宰等人都配戴蕭邦珠寶腕表盛裝出席。
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