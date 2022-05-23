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坎城蕭邦晚宴 超模Natalia Vodianova仙氣震攝全場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
坎城影展官方夥伴蕭邦於影展期間舉辦主題晚宴，星光熠熠。圖／蕭邦提供
坎城影展官方夥伴蕭邦於影展期間舉辦主題晚宴，星光熠熠。圖／蕭邦提供

坎城影展期間，入夜之後的星光可能比白天更盛。影展的官方夥伴蕭邦（Choaprd）每年照例舉辦兩場晚宴，由聚焦腕表系列的「紳士之夜」拉開序幕。今年適逢蕭邦L.U.C.表廠推出首枚機芯25週年，特地於可以盡覽坎城海灘的蕭邦屋頂舉辦。出席嘉賓除了蕭邦官方大使和傳奇賽車手Jacky Ickx與羅曼杜馬斯（Romain Dumas），還有金獎導演Xavier Dolan、UFC終極格鬥冠軍康納麥葛瑞格（Conor McGregor）等當代紳士名流；戴安娜王妃的雙胞胎侄女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer也優雅現身。

而5月21日當地週六晚間，蕭邦則在Hôtel Martinez舉辦慶祝蕭邦與坎城影展合作25周年的Chopard Loves Cinema晚宴，並在晚宴上展演今年以Chopard Loves Cinema為主題所創作的75 款高級珠寶手表。包括LVMH集團的超模太子妃Natalia Vodianova、英國名媛Poppy Delevingne、前維密天使Adriana Lima、本屆一種注目評審團成員 Joanna Kulig、韓國男星李政宰等人都配戴蕭邦珠寶腕表盛裝出席。

蕭邦品牌大使Jacky Ickx與Khadja Nin出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌大使Jacky Ickx與Khadja Nin出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
韓國男星李政宰出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
韓國男星李政宰出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Natalia Vodianova出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Natalia Vodianova出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌大使Romain Dumas及妻子連袂出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
蕭邦品牌大使Romain Dumas及妻子連袂出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
超模Josephine Skriver出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
超模Josephine Skriver出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
超模Adriana Lima出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
超模Adriana Lima出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
Poppy Delevingne出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Poppy Delevingne出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
Conor McGregor出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
Conor McGregor出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
名導Xavier Dolan出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
名導Xavier Dolan出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
韓國男星李政宰出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
韓國男星李政宰出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Conor McGregor出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Conor McGregor出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
戴安娜王妃的雙胞胎侄女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
戴安娜王妃的雙胞胎侄女Lady Amelia Spencer與Lady Eliza Spencer出席蕭邦紳士之夜。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴上模特兒展演品牌最新紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
Natalia Vodianova出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供
Natalia Vodianova出席蕭邦Chopard Loves Cinema晚宴。圖／蕭邦提供

珠寶 腕表 賽車手

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