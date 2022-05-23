誰說只有女性才能穿蕾絲 U&Z大膽推男性蕾絲平口內褲

誰說只有女性才能穿蕾絲！台灣奧黛莉集團旗下網路獨家品牌「U&Z」，推出全新「男性蕾絲平口內褲」翻玩男性內著，顛覆對性別的刻板印象、大膽將蕾絲材料運用在男性內褲上，好看又好穿，為今夏男性內著市場投入一顆震撼彈。

全台更獨家在momo購物網銷售，限量300件，單件特別嚐鮮價888元，共四色可選；U&Z男性蕾絲平口褲搭配指定成套內衣還享有組合價1,520元，標榜要讓這個夏天一起性感。

台灣奧黛莉集團設計師漸趨年輕化，由內部男性員工提供概念發想，90後新銳設計師全新打造設計、全程台灣製造生產的全新「U&Z男性蕾絲平口內褲」，大大顛覆了大眾對男性內褲的想法，把以往代表女性夢幻性感氣息的蕾絲，大膽取用在男性內褲上。

台灣奧黛莉表示，整件內褲採用全蕾絲高級面料製成，輕、薄、透，涼爽不咬肉。試穿大隊更指出，U&Z這件「男性蕾絲平口褲」很適合在夏天穿著，不僅更輕盈、更舒適，搭配寬版腰帶設計時尚有型，展現自我個性，是今夏時尚男性必備的潮流單品。

U&Z全新男性蕾絲平口內褲，共有四個顏色可以選擇，首批限量推出300件，只在momo購物網全台獨家銷售，原價一件1,080元，momo潮流特別優惠價一件888元；U&Z同時推出「1件男性蕾絲平口內褲搭配1套女性內衣」的組合，原價3,040元，momo購物網獨家特別組合價只要1,520元。