蝦皮購物「5.25商城狂購節」299免運、夯品限時2.5折起

蝦皮購物檔期一波接一波，進駐蝦皮商城的「品牌旗艦店」數量也正式突破600家，歡慶達成新里程碑，再宣布推出「5.25商城狂購節」，攜手站上品牌旗艦店祭出精選商品限時2.5折起優惠，更準備了最受用戶喜愛的「商城299元免運」及「商城8.5折券」等多重好康，5月25日進站再送指定店家品牌旗艦店8.5折up券，還有全新「品牌知識王」、「商城摸彩箱」等多項遊戲與豐富獎項，有機會將萬元蝦皮購物金帶回家，還可參與蘋果大禮包抽獎。

蝦皮商城於2020年首度開設「品牌旗艦店」，短短2年廣邀國際知名大牌進駐，至今店家數已達6倍，預計今年再邀請百家品牌插旗平台線上旗艦店。此次蝦皮購物「5.25商城狂購節」攜手HITACHI、小米、特福、雪花秀等知名品牌，祭出精選7大時段「品牌旗艦店2.5折起」限時限量瘋搶，精選多樣居家防疫好物推出超狂優惠，上線無接觸購物最放心。

包括抗暑涼夏必備的HITACHI精品系列一對一變頻冷暖現省近萬元；給家人清新空氣的伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，原價23,900元，現在不到萬元就能帶回家；小米米家無線吸塵器G9寵粉優惠2.5折瘋搶價只要1,374元，另外還有居家自煮必備的Tefal法國特福全新鈦升級藍調系列不沾雙鍋組，原價3,660元現在優惠只要1,125元等眾多超殺優惠。