快訊

確診康復後 黃珊珊透露還是有這症狀「我也覺得尷尬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮購物「5.25商城狂購節」299免運、夯品限時2.5折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶蝦皮商城品牌旗艦店突破600間，蝦皮購物「5.25商城狂購節」祭精選商品限時2.5折起。圖／蝦皮購物提供
歡慶蝦皮商城品牌旗艦店突破600間，蝦皮購物「5.25商城狂購節」祭精選商品限時2.5折起。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物檔期一波接一波，進駐蝦皮商城的「品牌旗艦店」數量也正式突破600家，歡慶達成新里程碑，再宣布推出「5.25商城狂購節」，攜手站上品牌旗艦店祭出精選商品限時2.5折起優惠，更準備了最受用戶喜愛的「商城299元免運」及「商城8.5折券」等多重好康，5月25日進站再送指定店家品牌旗艦店8.5折up券，還有全新「品牌知識王」、「商城摸彩箱」等多項遊戲與豐富獎項，有機會將萬元蝦皮購物金帶回家，還可參與蘋果大禮包抽獎。

蝦皮商城於2020年首度開設「品牌旗艦店」，短短2年廣邀國際知名大牌進駐，至今店家數已達6倍，預計今年再邀請百家品牌插旗平台線上旗艦店。此次蝦皮購物「5.25商城狂購節」攜手HITACHI、小米、特福、雪花秀等知名品牌，祭出精選7大時段「品牌旗艦店2.5折起」限時限量瘋搶，精選多樣居家防疫好物推出超狂優惠，上線無接觸購物最放心。

包括抗暑涼夏必備的HITACHI精品系列一對一變頻冷暖現省近萬元；給家人清新空氣的伊萊克斯Pure A9.2高效能抗菌空氣清淨機，原價23,900元，現在不到萬元就能帶回家；小米米家無線吸塵器G9寵粉優惠2.5折瘋搶價只要1,374元，另外還有居家自煮必備的Tefal法國特福全新鈦升級藍調系列不沾雙鍋組，原價3,660元現在優惠只要1,125元等眾多超殺優惠。

另外還有居家辦公、娛樂必備的「商城夯品5折起」，ASUS X515KA 15吋筆電限時5.5折，只要10,850元就能變身文書作業高效達人；娛樂神器XBOX Series S 超值同梱組優惠價5,000元有找；FUJIFILM INSTAX SP3相印機隨時隨地將手機中的美好回憶列印出來，限時優惠價3.1折只要1,995元。

蝦皮購物「5.25商城狂購節」小米米家吸塵器G9，限時優惠價1,374元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」小米米家吸塵器G9，限時優惠價1,374元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」XBOX Series S超值同梱組，限時優惠價4,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」XBOX Series S超值同梱組，限時優惠價4,990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」法國特福藍調系列不沾雙鍋組，限時優惠價1,125元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.25商城狂購節」法國特福藍調系列不沾雙鍋組，限時優惠價1,125元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物

延伸閱讀

小米手機貼上徠卡可樂標 首款旗艦新機將於7月登場

萊卡小米聯手 7月將亮相合作後首款新手機

慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起

蝦皮攜手「掰掰啾啾」 獨家推「青春不畢遺憾」限量禮盒

相關新聞

打破共享空間與傳統飯店界線！京都藝術飯店實現「與藝術同居」概念

當共享空間與藝術旅店結合會是什麼樣？或許這間全新開幕的 KAGAN HOTEL 正是最好的答案。

以框架擘劃場域 新北13坪樓中樓「框」出極致機能美學

外出旅行，具有慵懶文青風情的設計行旅，一直是不少隨性旅人的首選，簡單又別具巧思的設計融合各種機能，讓空間充滿可看性。

蝦皮購物「5.25商城狂購節」299免運、夯品限時2.5折起

蝦皮購物檔期一波接一波，進駐蝦皮商城的「品牌旗艦店」數量也正式突破600家，歡慶達成新里程碑，再宣布推出「5.25商城狂...

LV Air Force 1系列6月限定上市 紐約展覽搶先開跑

在路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2022春夏男裝秀中，由已故男裝藝術總監Virgil Abloh主導的...

脫口秀、阿卡貝拉、歌仔戲免費線上看 陪你安心防疫「藝」起加油

聯合數位文創配合文化部「積極性藝文紓困計畫補助」，5月下旬推出「自造舞台2.0」線上版，包括2檔音樂歌唱的直播節目， 2檔脫口秀及陳亞蘭歌仔戲團經典作品《西遊記誤闖黑家店》。即日起至5月31日在YouTube頻道及LINE TV數位劇場免費觀看，讓你在疫情期間還能線上參與藝文節目，安心防疫「藝」起加油。

悠遊付也可以很街舞 加入新會員就送限定版悠遊卡

世界級的街舞大賽「Taipei Bboy City」即將邁入十周年，悠遊付與來自各國的頂尖好手一同歡慶，自5月21日起至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。