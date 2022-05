LV Air Force 1系列6月限定上市 紐約展覽搶先開跑

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)2022春夏男裝秀中,由已故男裝藝術總監Virgil Abloh主導的Nike聯名Air Force 1系列一曝光就掀起話題,更在今年初蘇富比競標活動賣出最高一雙352,800美元(約981萬元台幣)的天價,說是近期最有話題的聯名產品也不為過。現在,LV除了預計在6月份推出9雙限定版球鞋於數位平台上市之外,更在紐約市布魯克林綠點碼頭倉庫舉行相關展覽,讓更多人能夠實際感受到Virgil Abloh留給大家的跨界創意趣味及他將嘻哈文化結合高端設計的巧思魅力。

Louis Vuitton and Nike Air Force 1 by Virgil Abloh展覽將於2022年5月20日至31日在紐約市綠點碼頭倉庫舉行,由Virgil Abloh與Nike合作為LV設計的47款Nike Air Force 1運動鞋以實體及虛擬形式在沉浸式空間中展示。展覽帶領觀賞者從Virgil Abloh獨一無二的視角深入探索他在2021年夏季所創作運動鞋款的深層意涵。首先在展場入口處就能看到鮮活的橙色主調,倒立著的大型雕像也非常搶眼。場內隨處可以見融合兩品牌logo的標誌,順著參觀路線,觀賞者將可從天花板的鏡像看見自己漫步於巨大的品牌標誌中,四方牆面繪製Virgil Abloh展演舞台設計及宣傳影像中常用的特色雲霧圖樣。

47款鞋款以動態方式展示於磁化壁面,並以全像攝影技術呈現霹靂舞動作下的不同運動鞋姿態,藉此闡述嘻哈文化與其傳承密不可分的關係。展場內還有搭建在城市上方的樹屋,呼應著Virgil Abloh不時流露的赤子之心,屋內更還原他在巴黎新橋街LV工作室和工坊的佈置細節。