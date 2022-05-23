脫口秀、阿卡貝拉、歌仔戲免費線上看 陪你安心防疫「藝」起加油

聯合數位文創配合文化部「積極性藝文紓困計畫補助」，5月下旬推出「自造舞台2.0」線上版，包括2檔音樂歌唱的直播節目， 2檔脫口秀及陳亞蘭歌仔戲團經典作品《西遊記誤闖黑家店》。即日起至5月31日在YouTube頻道及LINE TV數位劇場免費觀看，讓你在疫情期間還能線上參與藝文節目，安心防疫「藝」起加油。

「自造舞台2.0」─包含2檔音樂歌唱節目《我的80年代》、《Sirens 守浪人》。《Sirens 守浪人》在上週五進行直播，以最純粹的阿卡貝拉演唱方式，重新演繹流行樂，用溫暖、愛一同迎接新時代。《我的80年代》由金色晨曦製作，於5/24(二)19:30-20:30進行直播，用歌曲帶你重返專屬的80年代記憶。喜劇脫口秀《地獄音樂場》、《浮誇漫才場》，由卡米地喜劇俱樂部製作， 12位表演者連番帶來日式漫才、站立喜劇、音樂喜劇，讓你在家就可放鬆大笑。

「自造舞台2.0」即日起至5月底推出，「脫口秀」、「阿卡貝拉」、「陳亞蘭歌仔戲」，在YouTube頻道及LINE TV可以免費觀看。圖/ 聯合數位文創提供

陳亞蘭歌仔戲經典原創作品《西遊記誤闖黑家店》，陳亞蘭讓西遊記中唐三藏、孫悟空、豬八戒、蜘蛛精等個性鮮明、具有代表性的角色匯聚一堂。想知道西遊記取經路上，遇到黑家店及蜘蛛精的神秘冒險故事嗎？想了解更多資訊，請搜尋YouTube頻道「自造舞台2.0」，或LINE TV數位劇場，快把握此次難得的機會，大家「藝」起同歡！