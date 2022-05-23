香奈兒女神降臨坎城！美到自帶光暈 宛如優雅肖像畫

正在進行中的第75屆坎城影展，多位香奈兒品牌大使們也沒有缺席，今年包括瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）都現身，並以香奈兒服飾展現女神風采，穿出脫俗不凡的時尚氣勢。

瑪莉詠柯蒂亞這次為了其所參演、由Arnaud Desplechin所執導的電影《Brother and Sister》抵達坎城，日前在首映會上，她身穿香奈兒不久前才發布的2022/23 Cruise度假系列服飾，一身黑色絲質短外套配飾以雙c logo印花與幻象珍珠的jersey連身短褲，性感又優雅，透膚黑絲襪也呼應上身的絲質面料，搭配金屬logo裝飾的腰帶與高跟鞋，讓人感受到一股90年代的復古辣味。

後來在電影的記者會上，她換穿香奈兒2018春夏的高級訂製粉色與銀色亮片刺繡平口洋裝，這身衣服細緻華麗又帶點搖滾風，她巧妙搭配了香奈兒短靴更是加強了這種氣質，顯得率性年輕又俏皮。

被稱為「時尚仙人」的蒂妲史雲頓，出席由George Miller所執導電影《Three thousand years of longing》的坎城首映會時，則是穿上香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列的海軍藍羊毛縐紗長洋裝，領口處飾以多彩寶石、亮片與珠飾刺繡，典雅精緻，與葉片狀Brins de Diamants耳環相映成趣，魚尾剪裁裙襬也注入柔美風格。配上她標誌性的高聳鉑金髮，既有個性又不失沉穩隆重氣息。