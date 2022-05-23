香奈兒女神降臨坎城！美到自帶光暈 宛如優雅肖像畫
正在進行中的第75屆坎城影展，多位香奈兒品牌大使們也沒有缺席，今年包括瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、夏洛特卡西拉奇（Charlotte Casiraghi）都現身，並以香奈兒服飾展現女神風采，穿出脫俗不凡的時尚氣勢。
瑪莉詠柯蒂亞這次為了其所參演、由Arnaud Desplechin所執導的電影《Brother and Sister》抵達坎城，日前在首映會上，她身穿香奈兒不久前才發布的2022/23 Cruise度假系列服飾，一身黑色絲質短外套配飾以雙c logo印花與幻象珍珠的jersey連身短褲，性感又優雅，透膚黑絲襪也呼應上身的絲質面料，搭配金屬logo裝飾的腰帶與高跟鞋，讓人感受到一股90年代的復古辣味。
後來在電影的記者會上，她換穿香奈兒2018春夏的高級訂製粉色與銀色亮片刺繡平口洋裝，這身衣服細緻華麗又帶點搖滾風，她巧妙搭配了香奈兒短靴更是加強了這種氣質，顯得率性年輕又俏皮。
被稱為「時尚仙人」的蒂妲史雲頓，出席由George Miller所執導電影《Three thousand years of longing》的坎城首映會時，則是穿上香奈兒2022/23秋冬高級時裝系列的海軍藍羊毛縐紗長洋裝，領口處飾以多彩寶石、亮片與珠飾刺繡，典雅精緻，與葉片狀Brins de Diamants耳環相映成趣，魚尾剪裁裙襬也注入柔美風格。配上她標誌性的高聳鉑金髮，既有個性又不失沉穩隆重氣息。
而葛麗絲凱莉外孫女夏洛特卡西拉奇在一系列於紅毯與海景陽台拍攝的美照中，則是展示了香奈兒2019/20秋冬高級訂製系列的海軍藍羅緞收腰長洋裝，這件衣服完美呈現她美麗的肩膀和鎖骨，緞面布料的光澤感也非常搶眼，極致簡約的服裝線條更可以彰顯出Signature Ultime耳環和Jazz手環的光芒魅力，流露驚豔四座的非凡氣場。
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