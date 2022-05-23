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被唬了？肯德基蛋撻照賣 再推出「莓果奶酥撻」
日前傳出「要跟蛋撻劃分界線」的肯德基，在5月23日正式宣告，將推出全新系列「K-Dessert頂級甜選」，首波主打「莓果奶酥撻」，乃是由葡式蛋撻殼搭配香草卡士達、鮮凍蔓越莓等元素，標榜與蛋撻有所不同，帶來清新酸甜的滋味。
肯德基所推出的蛋撻，一直是店內的招牌甜品，許多網友也暱稱肯德基為「被炸雞耽誤的蛋撻店」。近日肯德基粉絲團發布公告，表示將與蛋撻劃分界線，因此引起網友的大量討論，擔心以後吃不到蛋撻，甚至引起熱烈的搶購熱潮。但是在活動中，肯德基表示仍會持續提供蛋撻，並且開出全新產品線「K-Dessert頂級甜選」系列，維持使用經典的葡式蛋撻殼技術為基礎，搭配上不同餡料的組合，創造口感有所不同的新式甜點撻。
系列首波推出的「莓果奶酥撻」以經典的163層葡式撻殼，加入香草卡士達醬，並放上來自美國的100%天然鮮凍蔓越莓，還有比利時珍珠糖製成的奶酥，同時酸甜果香與層次風味，限時販售至9月5日（售完為止），每顆單點52元，6入裝「莓果奶酥禮盒」每盒280元，另有會員專屬的「頂級甜選餐」，內含2顆莓果奶酥撻、1杯仲夏QQ凍寧茶，每組150元。其他還有不同的組合方案可供選擇。
肯德基表示，K-Dessert系列未來將會不定期推出不同的口味。另外因「劃分說」所引起的蛋撻搶購熱潮，則無法透露實際帶動的銷量數字。
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