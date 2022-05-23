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準新娘看過來！Charles & Keith夢幻婚鞋現身 低跟水鑽、浪漫蝴蝶結等7款風格3,000元有找

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
盛夏來臨前的6月都是結婚旺季，於是時尚品牌Charles & Keith也把各位準新娘的夢幻婚鞋都準備好了。圖／Charles & Keith提供
盛夏來臨前的6月都是結婚旺季，於是時尚品牌Charles & Keith也把各位準新娘的夢幻婚鞋都準備好了。圖／Charles & Keith提供

無論是浪漫華麗或是新潮簡約的婚禮風格，都能在這季Blythe系列中找到合適款式，價格更是3,000元有找。圖／Charles & Keith提供
無論是浪漫華麗或是新潮簡約的婚禮風格，都能在這季Blythe系列中找到合適款式，價格更是3,000元有找。圖／Charles & Keith提供

在盛夏來臨前的6月都是結婚旺季，於是時尚品牌Charles & Keith也把各位準新娘的夢幻婚鞋都準備好了。對女孩來說，結婚典禮上，除了婚戒、婚紗之外，一雙好看又能襯托出氣質的婚鞋同等重要，因此無論是浪漫華麗或是新潮簡約的婚禮風格，都能在這季品牌的Blythe系列中找到合適款式，價格更是3,000元有找。

多數女性都對婚禮懷抱著憧憬，而且各自有著完美藍圖，為了因應不同風格，Charles & Keith今年推出的Blythe婚鞋系列，也備有不同設計。以人造珍珠妝點，搭配雪白的緞鞋面、荷葉般的浪漫皺摺造型為主要元素。像是珍珠緞面穆勒鞋與珍珠穆勒高跟鞋，分別選用尖頭與方頭兩種不同楦頭，結合高度適中的貓跟設計，搭配造型繁複婚紗還是簡約小禮服款式，皆顯得更加優雅大方。另外，珍珠緞面休閒鞋，在寬鞋帶上繫有大顆珠串裝飾，融合時髦摩登與 用需求，展現俏皮活潑的形象，適合非傳統婚紗造型。

Blythe系列還包括了以水鑽點綴的高跟款式，這是許多人搭配婚紗的經典鞋型歐選，簡潔但優美的線條輪廓，還能拉長身形比例。除了幫準新娘備妥7款親民價格婚鞋之外，Charles & Keith還提供了可一同搭配的包款，利用復古珠串與皮革打造串珠手拿包。俐落剪裁和觸感柔軟的皮革，結合珍珠手提把，低調內斂帶點奢華的設計，襯托出別緻氣質。

Charles & Keith Blythe系列Blythe珍珠緞面休閒鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Blythe系列Blythe珍珠緞面休閒鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Blythe系列Blythe碎鑽高跟鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Blythe系列Blythe碎鑽高跟鞋2,690元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Blythe系列珍珠穆勒高跟鞋2,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Blythe系列珍珠穆勒高跟鞋2,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith緞面寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith緞面寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith金蔥寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith金蔥寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith還提供了可一同搭配的包款，利用復古珠串與皮革打造真皮串珠手拿包3,190元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith還提供了可一同搭配的包款，利用復古珠串與皮革打造真皮串珠手拿包3,190元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Blythe系列珍珠緞面穆勒鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith Blythe系列珍珠緞面穆勒鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

串珠手拿包，俐落剪裁和觸感柔軟的皮革，結合珍珠手提把，低調內斂帶點奢華的設計，襯托出別緻氣質。圖／Charles & Keith提供
串珠手拿包，俐落剪裁和觸感柔軟的皮革，結合珍珠手提把，低調內斂帶點奢華的設計，襯托出別緻氣質。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith緞面寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith緞面寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith金蔥寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith金蔥寶石方釦高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith金蔥尖頭高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith金蔥尖頭高跟鞋2,590元。圖／Charles & Keith提供

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