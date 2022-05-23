聽新聞
test
0:00 / 0:00
準新娘看過來！Charles & Keith夢幻婚鞋現身 低跟水鑽、浪漫蝴蝶結等7款風格3,000元有找
在盛夏來臨前的6月都是結婚旺季，於是時尚品牌Charles & Keith也把各位準新娘的夢幻婚鞋都準備好了。對女孩來說，結婚典禮上，除了婚戒、婚紗之外，一雙好看又能襯托出氣質的婚鞋同等重要，因此無論是浪漫華麗或是新潮簡約的婚禮風格，都能在這季品牌的Blythe系列中找到合適款式，價格更是3,000元有找。
多數女性都對婚禮懷抱著憧憬，而且各自有著完美藍圖，為了因應不同風格，Charles & Keith今年推出的Blythe婚鞋系列，也備有不同設計。以人造珍珠妝點，搭配雪白的緞鞋面、荷葉般的浪漫皺摺造型為主要元素。像是珍珠緞面穆勒鞋與珍珠穆勒高跟鞋，分別選用尖頭與方頭兩種不同楦頭，結合高度適中的貓跟設計，搭配造型繁複婚紗還是簡約小禮服款式，皆顯得更加優雅大方。另外，珍珠緞面休閒鞋，在寬鞋帶上繫有大顆珠串裝飾，融合時髦摩登與 用需求，展現俏皮活潑的形象，適合非傳統婚紗造型。
Blythe系列還包括了以水鑽點綴的高跟款式，這是許多人搭配婚紗的經典鞋型歐選，簡潔但優美的線條輪廓，還能拉長身形比例。除了幫準新娘備妥7款親民價格婚鞋之外，Charles & Keith還提供了可一同搭配的包款，利用復古珠串與皮革打造串珠手拿包。俐落剪裁和觸感柔軟的皮革，結合珍珠手提把，低調內斂帶點奢華的設計，襯托出別緻氣質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言