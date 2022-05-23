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TOD'S Aria d’Italia企劃 8關鍵詞帶出義大利人文風情
這幾年因為疫情影響，已經好久沒有出國旅遊欣賞各地特殊的人文風情了！時尚品牌TOD'S近日推出一個名為Aria d’Italia（義大利詠嘆調）的全新企劃，透過8個關鍵詞與相呼應的情境影片、照片來串連起多位年輕藝術家、企業家和工匠的個人及其專業的故事，藉此可以充分感受義大利風格的生活步調與美景，一解度假癮的同時也能更了解建構出TOD'S美學品味的義式傳統精神。
Aria d’Italia企劃中的8個關鍵詞分別為PLEASURE（滿足）、TIMELESS（永恆）、IMAGINATION（想像力）、CRAFTMANSHIP（工藝）、PASSION（熱忱）、HERITAGE（歷史傳承）、JOY（快樂）和BOLDNESS（大膽創新），每個關鍵詞都搭配各自的情境主題呈現其字意精髓，比如PLEASURE（滿足）就是描繪在托斯卡尼一間主張「farm to table農場到餐桌」的原生態餐廳享受一頓午餐，並在農場與好友歡聚、共進佳餚，分享好心情和新想法。
此企劃將於TOD'S官方網站及不同平台上以逐個篇章發佈短片和照片，這可以被視為一趟真正的視覺之旅，剖析新一代義大利人對民族、土地的濃厚情感，並以嶄新的企業精神和藝術意念重新演繹傳統。TOD'S更將與出版社Rizzoli International合作，於今年9月將Aria d’Italia企劃的相關文字和圖片編集成書。
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