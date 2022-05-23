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TOD'S Aria d’Italia企劃 8關鍵詞帶出義大利人文風情

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD'S Aria d’Italia企劃第二篇章TIMELESS（永恆）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第二篇章TIMELESS（永恆）。圖／迪生提供

這幾年因為疫情影響，已經好久沒有出國旅遊欣賞各地特殊的人文風情了！時尚品牌TOD'S近日推出一個名為Aria d’Italia（義大利詠嘆調）的全新企劃，透過8個關鍵詞與相呼應的情境影片、照片來串連起多位年輕藝術家、企業家和工匠的個人及其專業的故事，藉此可以充分感受義大利風格的生活步調與美景，一解度假癮的同時也能更了解建構出TOD'S美學品味的義式傳統精神。

Aria d’Italia企劃中的8個關鍵詞分別為PLEASURE（滿足）、TIMELESS（永恆）、IMAGINATION（想像力）、CRAFTMANSHIP（工藝）、PASSION（熱忱）、HERITAGE（歷史傳承）、JOY（快樂）和BOLDNESS（大膽創新），每個關鍵詞都搭配各自的情境主題呈現其字意精髓，比如PLEASURE（滿足）就是描繪在托斯卡尼一間主張「farm to table農場到餐桌」的原生態餐廳享受一頓午餐，並在農場與好友歡聚、共進佳餚，分享好心情和新想法。

此企劃將於TOD'S官方網站及不同平台上以逐個篇章發佈短片和照片，這可以被視為一趟真正的視覺之旅，剖析新一代義大利人對民族、土地的濃厚情感，並以嶄新的企業精神和藝術意念重新演繹傳統。TOD'S更將與出版社Rizzoli International合作，於今年9月將Aria d’Italia企劃的相關文字和圖片編集成書。

TOD'S Aria d’Italia企劃第六篇章HERITAGE（歷史傳承）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第六篇章HERITAGE（歷史傳承）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第二篇章TIMELESS（永恆）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第二篇章TIMELESS（永恆）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第八篇章BOLDNESS（大膽創新）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第八篇章BOLDNESS（大膽創新）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第一篇章PLEASURE（滿足）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第一篇章PLEASURE（滿足）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第三篇章IMAGINATION（想像力）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第三篇章IMAGINATION（想像力）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第一篇章PLEASURE（滿足）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第一篇章PLEASURE（滿足）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第七篇章JOY（快樂）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第七篇章JOY（快樂）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第四篇章CRAFTMANSHIP（工藝）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第四篇章CRAFTMANSHIP（工藝）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第五篇章PASSION（熱忱）。圖／迪生提供
TOD'S Aria d’Italia企劃第五篇章PASSION（熱忱）。圖／迪生提供

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