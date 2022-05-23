不是謠言！Balenciaga x adidas系列公布 官網已開賣

前陣子網路上瘋狂流傳一雙Balenciaga標誌性的Triple S運動鞋，但上面搭配的卻是adidas商標，讓人不禁臆測兩品牌是否正在進行聯名合作？昨晚在紐約證券交易所舉行的Balenciaga春季23系列大秀，終於正式解開這個疑問，多款配上三條紋、三葉草的設計，確定了Balenciaga x adidas系列，不只是謠言。

Balenciaga春季23系列秀上模特兒們身著包裹全身的乳膠連體衣，以極為神秘的面貌展示著最新的春季23系列。立體肩線洋裝、襯衫，以及oversize的超長袖大衣、巴斯克腰線（Basque-Waist）西裝等等，都是具備高度Balenciaga風格的經典款式，大蝴蝶領結、貼身高腰窄裙等則是注入優雅女人味。本季更首次推出Garde-Robe（法文衣櫥之意）系列，囊括各式衣櫥必備單品，以精簡線條與奢華的質料相互呼應。像是羊毛、絲綢、華達呢、手工製牛仔布。多品項都經過簡化重塑，不帶任何品牌標誌，彰顯整體廓形，俐落低調。另外還有延續之前推出過的足球衣，並搭配以英超曼聯隊為靈感所設計的紅魔隊徽。