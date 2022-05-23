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潮牌ACW主理Samuel Ross x HUBLOT首度聯名表款曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，限量50枚，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，限量50枚，359萬7,000元。圖／宇舶表提供

來自倫敦的潮牌A-COLD-WALL*，在2015年創立後迅速竄紅，獲獎無數，充滿工業風的抽象風格設計，以專注材質的研究及創新著稱，成為各大品牌亟欲聯名的對象。創立品牌的主理人Samuel Ross來頭不小，是屢獲殊榮的英國設計師、創意總監兼藝術家。擁有平面設計底子的他，曾長期擔任Virgil Abloh的助理，後來才出來自創品牌A-COLD-WALL*。

這位創意鬼才在2019年的宇舶設計獎（Hublot Design Prize）中，以名為REFORM的雕塑作品奪冠。如同宇舶歷史的凝聚體，古老的有機材料（花崗岩）與現代的人造材料（精鋼）碰撞出新的火花，以獨到的手法精準詮釋了HUBLOT「融合的藝術」理念，亦是兼具傳統手工打磨工藝、與尖端加工技術的的精彩作品。

如今Samuel Ross這座外型簡約的抽象主義雕塑藝術品經過重新演繹，於直徑44毫米的Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表中煥然新生，可以說是宇舶與Samuel Ross首次合作的微型雕塑藝術品。全新時計作品融入了Samuel Ross深受喜愛的色彩美學、其對鮮明的幾何圖形與建築設計的風格運用。「宇舶是速度、精准和探索創新精神的代名詞。此次合作… 雙方共同致力於打造出集現代工程學、空間設計和數位化優勢於一身的製表體系。」Samuel Ross說。

六邊形是Samuel Ross創作的核心，也是全新Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表的主視覺符號。不只表殼採用個性十足的六邊形造型，藍寶石表盤、表殼、表背和表帶局部更裝飾鈦金屬蜂巢網眼圖騰，風格鮮明、獨樹一幟。如蜂窩、蛇鱗、鳳梨皮和雪花，六邊形是自然界中常見的基礎結構，具有堅固穩定、節約高效的特點，可無縫銜接或在重疊排列時緊密貼合，也因此廣泛應用於現代建築和設計標準中。

這件可穿戴的雕塑作品，採用易於配戴的輕量化鏤空鈦金屬及柔韌的橡膠材質表帶，並為沉穩的灰色緞面表殼和表圈配上代表活力與樂觀的橙色。腕表搭配宇舶自製HUB6035機芯，全球限量50枚。

Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，限量50枚，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表，44毫米鈦金屬表殼、HUB6035陀飛輪自動上鍊機芯，限量50枚，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供
Samuel Ross配戴Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表。圖／宇舶表提供

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