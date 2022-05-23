潮牌ACW主理Samuel Ross x HUBLOT首度聯名表款曝光

來自倫敦的潮牌A-COLD-WALL*，在2015年創立後迅速竄紅，獲獎無數，充滿工業風的抽象風格設計，以專注材質的研究及創新著稱，成為各大品牌亟欲聯名的對象。創立品牌的主理人Samuel Ross來頭不小，是屢獲殊榮的英國設計師、創意總監兼藝術家。擁有平面設計底子的他，曾長期擔任Virgil Abloh的助理，後來才出來自創品牌A-COLD-WALL*。

這位創意鬼才在2019年的宇舶設計獎（Hublot Design Prize）中，以名為REFORM的雕塑作品奪冠。如同宇舶歷史的凝聚體，古老的有機材料（花崗岩）與現代的人造材料（精鋼）碰撞出新的火花，以獨到的手法精準詮釋了HUBLOT 「融合的藝術」理念，亦是兼具傳統手工打磨工藝、與尖端加工技術的的精彩作品。

如今Samuel Ross這座外型簡約的抽象主義雕塑藝術品經過重新演繹，於直徑44毫米的Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表中煥然新生，可以說是宇舶與Samuel Ross首次合作的微型雕塑藝術品。全新時計作品融入了Samuel Ross深受喜愛的色彩美學、其對鮮明的幾何圖形與建築設計的風格運用。「宇舶是速度、精准和探索創新精神的代名詞。此次合作… 雙方共同致力於打造出集現代工程學、空間設計和數位化優勢於一身的製表體系。」Samuel Ross說。

六邊形是Samuel Ross創作的核心，也是全新Big Bang Samuel Ross陀飛輪腕表的主視覺符號。不只表殼採用個性十足的六邊形造型，藍寶石表盤、表殼、表背和表帶局部更裝飾鈦金屬蜂巢網眼圖騰，風格鮮明、獨樹一幟。如蜂窩、蛇鱗、鳳梨皮和雪花，六邊形是自然界中常見的基礎結構，具有堅固穩定、節約高效的特點，可無縫銜接或在重疊排列時緊密貼合，也因此廣泛應用於現代建築和設計標準中。