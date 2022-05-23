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黑啤酒買一送一！疫苗打3劑 吉比鮮釀內用外帶一樣送

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
充滿奶油香和軟嫩口感的「葛根若拉肋眼牛排」1,580元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
充滿奶油香和軟嫩口感的「葛根若拉肋眼牛排」1,580元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。

「史瓦茲黑啤酒」榮獲2019年世界啤酒大賽（World Beer Awards）金牌殊榮。550毫升，290元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「史瓦茲黑啤酒」榮獲2019年世界啤酒大賽（World Beer Awards）金牌殊榮。550毫升，290元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

全台確診數連日上升，吉比鮮釀餐廳特別獻上「打滿三劑疫苗送黑啤酒，希望大家都 HAPPPY」活動。即日起到全台吉比鮮釀餐廳各分店，無論是內用或是外帶自取，只要消費達1,000元並出示接種三劑疫苗證明，都能享有世界級金牌「史瓦茲黑啤酒」買一送一優惠，最高現賺290元。吉比鮮釀餐廳會員，還可憑出示行動會員卡，消費不限金額都免費送「史瓦茲黑啤酒」550毫升一杯。

榮獲2019年世界啤酒大賽（World Beer Awards）金牌殊榮的「史瓦茲黑啤酒」，是餐廳人氣熱銷酒款，深黑色的酒體，清爽不膩的口感，酒精濃度 4.6%、苦度21，使用重度烘焙的麥芽釀製，品嚐得到麥芽焦香風味和啤酒花苦味，伴隨烘焙咖啡的甘醇餘韻，最適合搭配牛排、碳烤類美食或甜點和巧克力，更能凸顯食物的甜美。

吉比鮮釀餐廳致力推廣餐酒搭配，將啤酒類型分為五大風味，讓民眾能快速找到最適合的餐點搭配組。此次優惠酒款「史瓦茲黑啤酒」，推薦點用充滿奶油香和軟嫩口感的「葛根若拉肋眼牛排」，及人氣手作「布朗尼蛋糕」作為飯後甜點，從正餐到甜點都可以體驗到黑啤酒佐餐的滋味變化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人氣手作「布朗尼蛋糕」320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。
人氣手作「布朗尼蛋糕」320元。圖／吉比鮮釀餐廳提供。

甜點 疫苗 金牌

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