限定實體門市全面8折 路易莎咖啡16周年優惠提前開跑

路易莎咖啡體恤全民苦悶無處發洩的心情，決定將周年慶優惠活動提前開跑，即日起至6月30日止，先從限定實體門市起跑，未來將陸續增加門市，每星期的一、二、三共三天，凡來店消費餐食、甜點和飲品將全面8折優惠，邀請大家一起來享受疫情下的小確幸。

本活動限定實體門市，適用飲品、餐食、甜點，不提供寄杯服務；不適用外送服務，黑卡線上訂餐、咖啡特快車及你訂訂餐須自取才同享優惠，不包含客製化加價項目（例如：加一份濃縮、加蛋、加起司），需依加價商品數量另外付費，優惠不重複，不與其他行銷活動並行，自備環保杯折兩元除外，以 Menu 常態販售商品為準，其他商品（例如：濾掛及咖啡豆等）不在活動範圍內。不適用黑卡消費集點、不適用點數兌換。

路易莎咖啡16周年活動限定門市：https://reurl.cc/n1N51v