來去日韓滑雪！台虎冬季班表周三開賣 單程未稅798元

各國陸續傳出鬆綁防疫管制措施的消息，我國也有望在今(2022)年下半年開放邊境，看好疫後旅遊市場，台灣虎航宣布將於本周三(25日)上午10:00開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要NT$798起。

台灣虎航表示，同時也推出限量日韓套票，讓飛行常客能省去每次出國花費的搶票時間，只要航班尚有空位，即可動動手指輕鬆訂票，立即規劃下一趟的假期。

台灣虎航表示，這次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10:00至2022年5月26日上午09:59止，全航線單程未稅NT$798起，需同時購買去回程機票，優惠機票數量有限，欲購從速。

台灣虎航表示，本次推出單程未稅NT$798的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本週三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅NT$798的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待能儘速回到想飛就飛的日子。

台灣虎航表示，台虎是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，特別推出日韓A、B、C三種限量套票，其中包括：A套票：日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52,888，限量50套；B套票：日韓不限航點來回機票20組，每套售價NT$108,888，限量10套；C套票：日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套。

台灣虎航說，A、B、C各套票費用僅含機票價格本身，不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自2022年7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用。購買套票不僅可免去擔心疫後的票價波動，省去每次的搶票時間，還能視個人需求選擇不同點進出，彈性規劃旅遊行程；尤其C套票更是強力推薦給日本旅遊重度成癮者，套票在手，全年不限次數，想出發就出發，日本任意玩透透。

台灣虎航說，日本和韓國向來為國人喜愛的旅遊目的地，也是國人表態疫後最想前往的地區之一，日本政府預計在今年5月下旬開放部分國家小型旅行團入境作為旅遊測試之外，更研議欲將入境人數上限從原本的每天1萬人提高為2萬人。至於韓國，部分機場也自今年5、6月起開放部分國家實施外國人免簽入境等措施，各種消息都反應出各國邊境正逐步開放，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。

台虎推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，搭乘期間為2022年10月30日至2023年3月25日，敬請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁；更多機票開賣的相關訊息請參考活動頁。