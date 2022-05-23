快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來去日韓滑雪！台虎冬季班表周三開賣 單程未稅798元

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣虎航今宣布本週三將開賣2022年冬季班表。圖/台灣虎航提供
台灣虎航今宣布本週三將開賣2022年冬季班表。圖/台灣虎航提供

各國陸續傳出鬆綁防疫管制措施的消息，我國也有望在今(2022)年下半年開放邊境，看好疫後旅遊市場，台灣虎航宣布將於本周三(25日)上午10:00開賣2022年冬季班表，更推出24小時限時搶購，全航線單程未稅只要NT$798起。

台灣虎航表示，同時也推出限量日韓套票，讓飛行常客能省去每次出國花費的搶票時間，只要航班尚有空位，即可動動手指輕鬆訂票，立即規劃下一趟的假期。

台灣虎航表示，這次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等多條航線，限時24小時優惠搶購自2022年5月25日上午10:00至2022年5月26日上午09:59止，全航線單程未稅NT$798起，需同時購買去回程機票，優惠機票數量有限，欲購從速。

台灣虎航表示，本次推出單程未稅NT$798的票價，是因指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升三級旅遊警戒，至本週三正好已累積了798天無法自由旅遊飛行的日子，但看好下半年旅遊市場有望恢復，特地祭出單程未稅NT$798的「想念旅遊價」，和虎迷們一起期待能儘速回到想飛就飛的日子。

台灣虎航表示，台虎是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，為了滿足重度旅遊或飛行常客的需求，提供彈性多元化的選擇，特別推出日韓A、B、C三種限量套票，其中包括：A套票：日本不限航點來回機票10組，每套售價NT$52,888，限量50套；B套票：日韓不限航點來回機票20組，每套售價NT$108,888，限量10套；C套票：日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價NT$208,888，限量5套。

台灣虎航說，A、B、C各套票費用僅含機票價格本身，不包括稅金及其他附加服務費，兌換期限自2022年7月1日至2023年12月20日，且限訂購人本人兌換使用。購買套票不僅可免去擔心疫後的票價波動，省去每次的搶票時間，還能視個人需求選擇不同點進出，彈性規劃旅遊行程；尤其C套票更是強力推薦給日本旅遊重度成癮者，套票在手，全年不限次數，想出發就出發，日本任意玩透透。

台灣虎航說，日本和韓國向來為國人喜愛的旅遊目的地，也是國人表態疫後最想前往的地區之一，日本政府預計在今年5月下旬開放部分國家小型旅行團入境作為旅遊測試之外，更研議欲將入境人數上限從原本的每天1萬人提高為2萬人。至於韓國，部分機場也自今年5、6月起開放部分國家實施外國人免簽入境等措施，各種消息都反應出各國邊境正逐步開放，恢復往日想飛就飛的日子已指日可待。

台虎推出的冬季班表開賣價格，皆為單程未稅價，搭乘期間為2022年10月30日至2023年3月25日，敬請備妥六個月以上的護照資料及信用卡至台灣虎航官網購票。請虎迷們鎖定台灣虎航官網或台灣虎航官方粉絲專頁；更多機票開賣的相關訊息請參考活動頁

台灣虎航。圖／台灣虎航提供
台灣虎航。圖／台灣虎航提供

台灣虎航 桃園 機票

延伸閱讀

影／桃園汽機車3車連環車禍 4人受傷、騎士逃過一劫

華南金控盃少棒賽／林冠佑投打俱佳新北淘汰桃園

桃園市長僵局 藍民代：盼地方一致對外

民進黨桃園黨部主委 張火爐之女張丞儀當選

相關新聞

疫情來襲好好放鬆！嚴選「雙北5飯店」爽吃10款零食，1泊2食送紅酒，再贈2800元SPA體驗

疫情來襲好好放鬆！這兩年許多人疲於各種疫情所苦，不論身心靈都收到很多壓力。小編特地整理雙北5飯店的超狂優惠，不論是因疫情才剛康復的或是疲於防疫的等等，給自己一個假期好好放鬆吧，一起來看看！

限量180席只有一天！花蓮最美星巴克打造「貨櫃星巴克露天電影院」，重溫阿湯哥經典電影《捍衛戰士》

花蓮最美貨櫃星巴克合攜手戶外放映公司Skyline Film合作，打造「貨櫃星巴克露天電影院」以及一系列活動，帶來一種不同於以往的視覺與聽覺雙重享受。

住宿券買15送2、自助餐券買3送1！ 4家飯店「春夏線上旅展開跑」荷包省很大

【旅奇傳媒/編輯部報導】適合出遊的夏季將至，讓人總是按捺不住那顆蠢蠢欲動想出發旅行的心，多家飯店同步推出線上旅展，提供度假旅遊新選擇，防疫期間搶便宜最佳時機，不用到實體旅展人擠人，在家動動手指、輕鬆下

拚國旅！格上、Agoda跨界聯手　租車訂房早鳥體驗46折，加碼上百飯店訂房額外折9%

隨著與病毒共存正常過生活的政策趨勢，受到疫情嚴重衝擊的旅宿業也展開「NEW NORMAL」（新常態），以新的服務模式部署後疫情時代的國旅消費型態。積極推動數位轉型的裕隆集團，旗下格上租車宣布與全球最大線上旅遊龍頭Agoda合作，結合雙方租車、旅遊資源，推出線上專屬雙向折扣優惠，提升旅遊體驗的一站到位加值服務。

精選全台10家情侶最愛&情趣加分「汽車旅館」 影音劇院設備超享受、休閒景觀SPA好放鬆

不論是情侶或夫妻，偶爾增添生活情趣是非常重要的！想讓兩人的感情升溫，不妨試試到汽車旅館一遊。今天，我們就要來分享全台推薦的汽車旅館，有多種主題式選擇的、也有汽車旅館本身就別具特色的，快來看看有哪些符合你的心頭好，選定好就約另一半出發休息或住一晚吧！

30歲以上住滿30小時！台北喜來登「下殺2.1折」，爽吃Buffet買1送1再免費升等

超過30歲的民眾看過來！台北喜來登大飯店推出全新「新三十而已」禮遇住宿優惠，即起至6月底雙人住宿下殺約2.1折，直接住滿30個小時，還能爽吃Buffet早餐買1送1與免費升等行政豪華客房，好康不斷衝一波！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。