podcast讀書會+沉浸式書展 老字號書店疫情下找新活路

唐山書店、台灣e店是歷史逾30年的老字號獨立書店，如今都採實體與網路「虛實並進」的策略，希望在疫情時代找到新的生存方式。唐山書店創辦人陳隆昊表示，網路書店這條路「能不能成功不知道，但是非走不可」。台灣e店創辦人吳成三則說，網路是將新世代讀者帶進實體書店的方式，最終目標還是希望能帶讀者進入實體書店，一起聊書交朋友。

台灣e店1993年成立於台灣大學對面的溫羅汀書店區，因房東不續租，14日正式轉移陣地至立法院旁的鎮江街，和新世代書店「左轉有書」合作成立新書店「讀派」。「讀派」一成立便推出「讀派專屬閱讀儲值金」，預付儲值金的會員享購書優惠、並可線上參與讀書會和講座。吳成三表示，這是台灣e店成立30年來首次打折，但也見識新生代經營書店的創意。

被稱為「台灣e店2.0」的「讀派」，店內擺的是台灣e店獨門的台灣主題書，但多了沙發、可以打電腦和喝咖啡的桌椅。吳成三當年放棄工研院高薪創辦書店，便是希望透過書店促成讀者的交流。他表示，「讀派」將定期舉辦小型讀書會和講座、並以podcast的型態線上直播，會員可選擇到現場參加或聆聽podcast，最終還是希望吸引會員進入實體的「讀派」一起聊書交朋友。

與台灣e店合作的「左轉有書」，今年還與台藝大遊戲實驗室攜手打造出穿梭虛實書店的沈浸式體驗遊戲「取締者」，在全台十家獨立書店舉行「沉浸式書展」，希望透過「搶救禁書」的沉浸虛擬遊戲，帶領網路世代的讀者進入實體書店。