疫情翻轉藝文生態…早鳥票退燒 逾五成書店虛實並進

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
果陀音樂劇「生命中最美好的5分鐘」開啟台灣付費線上劇場的時代，線上觀眾只用250元便可看到劇場第一排的視覺效果。圖／果陀劇場提供
果陀音樂劇「生命中最美好的5分鐘」開啟台灣付費線上劇場的時代，線上觀眾只用250元便可看到劇場第一排的視覺效果。圖／果陀劇場提供

歷經兩年疫情，台灣藝文產業生態遭翻轉。根據文策院剛出爐的2021年台灣文化內容產業調查，去年台灣實體書店設有網路銷售管道的比率，從二成五飆升為五成一，逾半數的實體書店都走虛實並進。根據國家兩廳院發表的去年度售票數據報告，除了線上劇場崛起，去年選擇獨自購票看表演的觀眾暴增到四成、半數觀眾於首演前30天內購票，反映傳統結伴看戲、買早鳥票的劇場習慣深受疫情衝擊。

文策院日前公布2021年台灣文化內容產業調查報告，發現實體書店設有網路銷售管道的比率從上年度的二成五增加至五成一 ，顯示 疫情促進出版通路業者轉往線上化發展。其中一成三業者自行架設網站，其次則於蝦皮體系或 PChome 體系開設網路銷售管道。也有部分業者透過 Line 帳號、Facebook 粉絲頁或社團、超商開店平台、Google 表單等方式提供網路購書的服務。

今年將慶祝40周年的唐山書店，便是在疫情浪潮襲來的2020年底成立網路書店。唐山書店創辦人陳隆昊指出，疫情一來，原本唐山的三成外地讀者統統蒸發，網路書店「不能不做」，目前銷量佔整體業績的一成，未來希望達到三成。

兩廳院售票系統是台灣規模最大的藝文售票系統，上周公布「OPENTIX兩廳院文化生活年度數據報告」，發現許多有趣的現象。國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐表示，過去只有三分之一的觀眾買單人票進場，去年卻暴增到四成，這可能是結伴看戲的風潮受疫情影響，讓過去劇團推雙人套票的行銷模式受到考驗。

此外，半數觀眾選擇於首演前30天內購票，反映消費者因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，亦可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素，縮短售票期程。高竹嵐分析，這代表表演界盛行的早鳥票、超早鳥票需要重新評估。令他訝異的是，去年湧現的線上劇場，線上觀眾的消費者樣態跟全體接近，但有較高比率為50歲以上的族群，顯示高齡人士對線上展演的接受度高。

1993年成立的台灣e店和新世代書店左轉有書合作成立新書店「讀派」，台灣e店2.0版將推出線上直播讀書會。記者陳宛茜／攝影
1993年成立的台灣e店和新世代書店左轉有書合作成立新書店「讀派」，台灣e店2.0版將推出線上直播讀書會。記者陳宛茜／攝影

疫情 兩廳院售票 劇場

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