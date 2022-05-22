「鮪魚赤身」變肉乾！還有紹興酒、蒜香、泰式8種口味

不論在家或是辦公室，許多人都喜歡吃點零嘴抒壓。源自高雄鮪魚世家的休閒食品「Maggie’s」，本次以生食級鮪魚赤身為原料，結合美式、東南亞式的調味，推出8種口味的鮪魚肉乾，為零食時光帶來不同的樂趣，並還有新品組合優惠。

鮪魚魚肉擁有低熱量、高蛋白質的特色，脂肪量為一般肉品的一半。Maggie’s肉乾系列，標榜選用生食級鮪魚赤身，以烘烤技法保留魚肉口感，並依照創辦人過去的旅遊經驗，融合各國獨特的香料與調味，賦予魚肉乾不同的滋味並且減少魚為，每100公克納含量少於11%，清爽低負擔且無傳統肉乾的油膩感，單條厚切真空包裝的設計，方便食用又不沾手。

首波推出的8種口味，分別為經典Maggie、我說了蒜、騷底台妹、酸甜愛戀、火辣迷人、黑味魔力、SAY CHEESE、甜蜜可人。其中「經典Maggie」使用紹興酒醃製調味，令肉乾富有酒香，適合歡聚氣氛；「我說了蒜」則是以台式蒜香為肉乾增添辛香，而「騷底台妹」選用屏東在地九層塔調味，同樣是經典的台式風情。另外「酸甜愛戀」主打酸甜的泰式風味，「火辣迷人」則具有花椒麻香的川味情調，各有特色。