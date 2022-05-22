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Google將於下半年狂發硬體新品 Pixal 6a售價13,990元 7月底在台上市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Pixel 6a建議售價13,990元，預計7月在台上市。圖／Google提供
Pixel 6a建議售價13,990元，預計7月在台上市。圖／Google提供

今年的Google I/O開發者大會有點不一樣，除了如同往年會預告新版本Android的新功能，更新眾多Google服務內容之外，這次還亮相了多款硬體產品，不只手機，還有真無線耳機、智慧手錶，甚至搶先揭露將有新款搭載Google Tensor的Android平板電腦於2023年正式登場。

其中，由台灣團隊打造、同樣搭載Google Tensor的Pixel 6a很快就會在7月28日正式在台上市，具備多項旗艦機種Pixel 6、Pixel 6 Pro功能，包括魔術橡皮擦、自然色調、夜視和即時翻譯功能，且經IP67防水防塵認證，卻只需要13,990元的入門價格。Google表示，屆時Pixel 6a會搭載先前Pixel 6系列的所有更新，同時也會是第一批收到新版Android作業系統更新推送的機種。

而現代人除了手機不離身，無線耳機、智慧手錶也幾乎成為標配。這次發表會中同時亮相的還有搭載全新的客製6核心音效晶片的Pixel Buds Pro，以及Google首款自行打造的智慧手錶Google Pixel Watch，採用大膽而突出的圓弧設計、觸感絕佳的錶冠、來自回收再利用的不鏽鋼材質，還有能夠輕鬆扣上、可客製化的錶帶。將整合Google全新Wear OS體驗和Fitbit既有強大的健康和健身工具，Google將其定位為Pixel系列的延伸產品。兩者都預計於今年秋季陸續推出。

而令人驚喜的是，這次也無預警地提前預告了即將推出的年度旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro，外型與Pixel 6系列乍看有些雷同，背面都有明顯的整條相機模組，但線條更溫潤一些，材質從圖片上看來似乎也有不同。Google只揭露了它將搭載新一代Google Tensor晶片，其他關於新品的資訊則將在接下來的時間陸續公布。

今年Google I/O亮相了多款硬體產品，專注於將眾多強大Google軟體功能、AI技術與硬體高度整合。圖／Google提供
今年Google I/O亮相了多款硬體產品，專注於將眾多強大Google軟體功能、AI技術與硬體高度整合。圖／Google提供
Pixel 6a預計將推出3種顏色，分別是粉炭白、石墨黑和今年超流行的灰綠色。圖／Google提供
Pixel 6a預計將推出3種顏色，分別是粉炭白、石墨黑和今年超流行的灰綠色。圖／Google提供

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