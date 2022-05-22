侯佩岑、徐若瑄都在用 夏季托特包輕盈又好裝

最近氣溫難以捉摸，早晚偏涼，出門總是會隨身攜帶保暖的薄外套或是圍巾，這時候非常需要容量好裝又輕便好帶的托特包。瑞士百年精品品牌BALLY的Crystalia托特包，因為簡約外型備受時尚名人們的喜愛，最近包括徐若瑄、侯佩岑、李沐等人都以此包款搭配造型，輕便率性又年輕。

Crystalia托特包材質上選用自然色織物、或是耐磨牛皮、丹寧製成，包內空間充裕，配有方便肩背的頂部寬手柄、磁扣開合和B-Chain飾牌，正面飾有BALLY品牌標誌可摺疊收納，方便攜帶。白色、米白、粉色、淺藍等款式，也非常符合夏季氛圍，長方形的包身設計，剛好也能裝進筆電。