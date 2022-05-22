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侯佩岑、徐若瑄都在用 夏季托特包輕盈又好裝

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Crystalia單寧帆布托特包，14,600元。圖／BALLY提供
Crystalia單寧帆布托特包，14,600元。圖／BALLY提供

最近氣溫難以捉摸，早晚偏涼，出門總是會隨身攜帶保暖的薄外套或是圍巾，這時候非常需要容量好裝又輕便好帶的托特包。瑞士百年精品品牌BALLY的Crystalia托特包，因為簡約外型備受時尚名人們的喜愛，最近包括徐若瑄、侯佩岑、李沐等人都以此包款搭配造型，輕便率性又年輕。

Crystalia托特包材質上選用自然色織物、或是耐磨牛皮、丹寧製成，包內空間充裕，配有方便肩背的頂部寬手柄、磁扣開合和B-Chain飾牌，正面飾有BALLY品牌標誌可摺疊收納，方便攜帶。白色、米白、粉色、淺藍等款式，也非常符合夏季氛圍，長方形的包身設計，剛好也能裝進筆電。

義大利輕奢包品牌Gianni Chiarini的Marcella托特包，每季也會持續推出不同面料、色彩及圖樣。今年春夏，以嶄新有型的印花和面料呼應夏日繽紛氣息。有充滿藝術感的緹花織布、簡潔俐落的海灘風直條紋、細緻優雅的雷射雕花和繁複獨特的編織手法設計款，搭配棉麻混紡、純棉或皮革面料，提供多元選擇，加上大容量空間，無論上班通勤或出遊度假使用都時髦百搭。

徐若瑄拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
徐若瑄拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
Marcella海灘條紋托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella海灘條紋托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
侯佩岑拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
侯佩岑拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
Marcella雷射雕花托特包，18,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella雷射雕花托特包，18,800元。圖／Gianni Chiarini提供
李沐拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
李沐拎BALLY Crystalia托特包。圖／BALLY提供
托勒包質感輕盈涼爽，適合夏季使用。圖／BALLY、Gianni Chiarini提供
托勒包質感輕盈涼爽，適合夏季使用。圖／BALLY、Gianni Chiarini提供
Marcella海灘條紋托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella海灘條紋托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella緹花圖騰托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Marcella緹花圖騰托特包，11,900元。圖／Gianni Chiarini提供

品牌 義大利

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