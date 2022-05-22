快更新LINE手機版 主頁、好友功能、視訊介面都升級了

隨著疫情再度升溫，人與人實際見面的機會變低、距離變大，透過線上溝通的機會也變得更頻繁，依賴度也變高。許多人每天工作、生活都得使用到的LINE，近期就推出了不少更新，包括在LINE 12.6.0上的4大更新，以及LINE 12.7.0之後LINE主頁也有3大功能優化，幫助大家在疫情時期持續便利地維持緊密聯繫。

無法實際見面的時候，經常只能透過LINE ID加好友，這時候設定了太長、太複雜ID名稱的人就傷腦筋了，快更新到LINE 12.6.0，點選LINE主頁右上角的「設定」> 「個人檔案」> 在LINE ID點選「複製」，即可快速傳送，但也別忘了先開啟「允許利用ID加入好友」的選項才能順利加入。

更新到LINE 12.6.0後，使用群組視訊通話的分享畫面功能時，分享「自己的螢幕畫面」時會自動放大螢幕；分享YouTube時則是以縮小的畫面呈現，以便瀏覽YouTube畫面全貌。另外，近來主打的LINE VOOM，頁面右上方新增了「搜尋」圖示，強化探索功能，可搜尋主題標籤，能夠更容易的找到想看的貼文。

若是已經更新到最新的LINE 12.7.0版，則可以看到LINE主頁大幅更新，包括優化個人檔案介面，將「Keep」入口移至右上方第一個圖示，顯示個人檔案LINE MUSIC背景音樂，並且優化頭貼、顯示名稱與狀態的介面與位置。生日壽星當天還能得到超有誠意的全螢幕熊大與氣球動畫特效。