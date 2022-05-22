蔡依林化身「愛麗絲」闖進夢幻仙境 辣秀美腿兼裝可愛

今年41歲的天后蔡依林Jolin雖然許久沒有在大眾面前曝光，但身為PUMA代言人的她，還是定期的有詮釋新品美照釋出。近期，蔡依林就化身為夢遊仙境中的「愛麗絲」，意外闖進猶如小人國般的宅邸中，呈現俏皮又可愛的穿搭風格。

PUMA在這季推出Summer Breeze系列服飾與鞋款，請來天后蔡依林演繹，為了傳達清新與簡約的特色。形象美照中，蔡依林就像是愛麗絲夢遊仙境中的巨人一般，身穿酪梨綠配色的連身裙搭配黑色車褲，腳踩延續Rider款復古輪廓，同時加入女孩們最愛的厚實增高大底的KOSMO鞋。蔡依林除了秀出美腿，這身造型還帶來清爽沁涼氛圍更有顯白的視覺效果，打破連身裙讓小隻女比例NG的刻板印象。

而可愛風格不僅止於PUMA，來自香港的潮牌:CHOCOOLATE這季也與三麗鷗旗下經典角色雙星仙子（Little Twin Stars）跨界合作，打造一個夢幻少女校園風的春夏系列。整個系列以粉調為主，利用粉紅、粉紫、淡黃為主色 ，並將招牌Little Twin Stars圖案與:CHOCOOLATE品牌融合。提供印花短袖T恤、還包括連帽荷葉邊的裝飾、吊帶百褶裙及水手服，整個系列都充滿童心趣味。

蔡依林詮釋PUMA流行系列連身裙1,680元、Kosmo Rider鞋3,580元、單豹漸層色半統襪160元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋PUMA流行系列連身裙1,680元、Kosmo Rider鞋3,580元、單豹漸層色半統襪160元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋PUMA流行系列連身裙1,680元、Kosmo Rider鞋3,580元、單豹漸層色半統襪160元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋PUMA流行系列連身裙1,680元、Kosmo Rider鞋3,580元、單豹漸層色半統襪160元。圖／PUMA提供

蔡依林詮釋PUMA流行系列連身裙1,680元、Kosmo Rider鞋3,580元、單豹漸層色半統襪160元。圖／PUMA提供

:CHOCOOLATE Little Twin Stars聯名系列短袖連帽上衣2,199元。圖／:CHOCOOLATE提供

:CHOCOOLATE Little Twin Stars聯名系列T恤1,699元。圖／:CHOCOOLATE提供

:CHOCOOLATE Little Twin Stars聯名系列短袖水手服2,999元。圖／:CHOCOOLATE提供