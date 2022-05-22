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艾瑪史東用一身白衣示範 LV Dauphine包有多百搭

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Deepika Padukone是LV首位簽約的印度籍大使。圖／路易威登提供
Deepika Padukone是LV首位簽約的印度籍大使。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）女裝創意總監Nicolas Ghesquière在2019年推出Dauphine系列手袋，將1976年誕生的這款包升級復刻，在材質與肩背帶及其他細節增添變化，打造出更現代化的新款式。近日，品牌推出最新Dauphine手袋形象廣告，由Deepika Padukone、艾瑪史東和周冬雨三位品牌大使主演，以清新的造型與背景襯托出系列包款的雋永經典姿態。

這組廣告由Ethan James Green掌鏡拍攝，三位品牌大使穿著純白色的服飾，搭配漸層藍的背景展示Dauphine手袋，她們更分別示範了這款手袋的不同背帶方式，可以俐落率性，也可以展現出濃濃的優雅氣質。而三人不同風格的服裝造型，正好也彰顯出Dauphine手袋百搭的特性。

而在三人當中，備受注目的就是女演員、製作人、慈善家兼企業家的Deepika Padukone，她是LV首位簽約的印度籍大使，曾出演過30多部備受好評的劇情片，包含《釋然》、《帕德瑪瓦蒂：愛無所懼》和最新的《Gehraiyaan》，也是進行中的第75屆坎城電影節評審團的一員。曾被評選為「百大影響力人物」之一，她所創立的「Live Love Laugh Foundation」基金會為精神病去汙名化，同時提高公眾對精神健康重要性的意識。向來被譽為印度電影圈至今最受喜愛和最成功的女演員之一，其傲人的成就使她成為近代指標人物。

艾瑪史東主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供
艾瑪史東主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供
周冬雨主演Dauphine手袋形象廣告。圖／路易威登提供

品牌 印度 廣告

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