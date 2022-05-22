滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

復古風格老包熱潮不滅，GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。

Blondie包誕生於1970年代，當時的包身更為方正陽剛。這次創意總監Alessandro Michele把包身調整成更接近馬鞍形狀的模式，推出兩種尺寸，並提供皮革、雙G帆布款和麂皮款等面料。包身正面有金色鏡面雙G logo，翻蓋的磁吸設計使用起來非常方便。大尺寸的款式提供皮革肩背帶和寬的織帶背帶，小尺寸則是有皮革肩背帶和金屬鍊帶，可以變身腋下包、肩背包和手拿包。