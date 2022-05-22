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滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。圖／摘自IG、達志影像
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。圖／摘自IG、達志影像

復古風格老包熱潮不滅，GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。

Blondie包誕生於1970年代，當時的包身更為方正陽剛。這次創意總監Alessandro Michele把包身調整成更接近馬鞍形狀的模式，推出兩種尺寸，並提供皮革、雙G帆布款和麂皮款等面料。包身正面有金色鏡面雙G logo，翻蓋的磁吸設計使用起來非常方便。大尺寸的款式提供皮革肩背帶和寬的織帶背帶，小尺寸則是有皮革肩背帶和金屬鍊帶，可以變身腋下包、肩背包和手拿包。

最近安海瑟薇在坎城影展宣傳新片，就拎了一款海軍藍麂皮款的Blondie包，而賈靜雯、許路兒、藍心湄、蔡詩芸、曾之喬等人也都分別在IG曬出此系列各式款式，展現經典重塑的當代時髦韻味。

曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
賈靜雯示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
賈靜雯示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
藍心湄示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
藍心湄示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
最近安海瑟薇在坎城影展宣傳新片，就拎了一款海軍藍麂皮款的GUCCI Blondie包。圖／達志影像
最近安海瑟薇在坎城影展宣傳新片，就拎了一款海軍藍麂皮款的GUCCI Blondie包。圖／達志影像
曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
許路兒示範雙G帆布款GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
曾之喬示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
蔡詩芸示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG
蔡詩芸示範GUCCI Blondie包。圖／摘自IG

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