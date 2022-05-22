快訊

直播／確診連日破8萬…疫情高峰到了？ 指揮中心下午2時記者會

111會考／國文科完整試題與答案看這！卡繆《鼠疫》、廣告傳單活入題

劉德華代言汽車廣告爆抄襲「一字不漏」 奧迪官方發聲明致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家吃鍋配醉雞！冬鄉小廚推出「酸白菜鍋外帶組」

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
冬鄉小廚推出「經典賞味外帶組」，適合2～3人共享，每份1,999元。圖／冬鄉小廚提供
冬鄉小廚推出「經典賞味外帶組」，適合2～3人共享，每份1,999元。圖／冬鄉小廚提供

因全民防疫運動，連帶增添民眾在家吃鍋的需求。過去曾在高雄市政府所舉辦的「大港吃鍋」火鍋競賽中，獲得共鍋組冠軍的「冬鄉小廚」，應勢推出「經典賞味外帶組」，內含東北酸白菜鍋鍋底、帶皮五花豬與多種火鍋料，還有私房紅酒醉雞，讓民眾在家也能品嚐鍋物的暖心滋味。

目前傳承至第二代的「冬鄉小廚」創立自1999年，以酸白菜白肉鍋為店內招牌。其中酸菜湯底的關鍵靈魂「酸白菜」，乃是選用4斤中的山東大白菜，經家傳古法發酵而成，溫和香醇並帶有天然香韻，獲得許多民眾青睞。近年隨著營運模式轉變，店內也轉型成為「全預約制餐廳」，藉此提昇用餐體驗與精緻性。2021年在高雄市所舉辦的「大港吃鍋」活動中，冬鄉小廚也因獲得共鍋組鍋王，因此更添知名度。

除了經典的東北酸白菜鍋之外，冬鄉小廚也從家族的火鍋吃法為靈感，推出「遼寧鍋酸菜白肉鍋」，以酸白菜湯底為基礎，再加入1斤重的沙公或沙母、日本乾干貝、澎湖紫菜、澎湖金勾蝦米等海味提鮮，滋味更上一層樓，同時搭配國產五花豬肉、雲林大文蛤、手打豬肉丸子等配料，雙人份3,880元。除此之外，店內也提供干貝風味鍋湯底與多種肉品、海鮮、鍋料可供選擇，並有冰糖醬鴨（560元）、東北醬肘子（460元）、東北醬牛肉（460元）、紅酒醉雞（420元）等私房菜可供品嚐。

因應疫情升溫，冬鄉小廚推出「經典賞味外帶組」，以招牌的酸菜鍋鍋底為基礎，搭配上台灣帶皮五花豬、自製綜合丸、綜合餃等配料，還有紅酒醉雞，適合2～3人在家共享，每份1,999元。其他如鍋品、冰糖醬鴨等私房菜，亦可提供自取或冷凍宅配的服務，讓民眾可以在家輕鬆享受鍋物美味。

紅酒醉雞，每份420元。圖／冬鄉小廚提供
紅酒醉雞，每份420元。圖／冬鄉小廚提供
加入活蟹、日本乾干貝等海味提鮮的「遼寧鍋酸菜白肉鍋」，雙人份3,880元。圖／冬鄉小廚提供
加入活蟹、日本乾干貝等海味提鮮的「遼寧鍋酸菜白肉鍋」，雙人份3,880元。圖／冬鄉小廚提供
冰糖醬鴨，每份560元。圖／冬鄉小廚提供
冰糖醬鴨，每份560元。圖／冬鄉小廚提供

火鍋 紅酒 澎湖

延伸閱讀

台商被迫關上海家中76天 苦嘆：喝了44瓶紅酒、零收入

異國風火鍋＋鍋煮拿鐵 「HER禾鍋物」插旗一中商圈

吃「原燒」助兒童 買349愛心T恤送350抵用券 早鳥平日再送北海道干貝、100抵用券

深耕左營大路近40年！文記左營「眷村醉雞」古法製作飄濃郁紹興酒香

相關新聞

在家吃鍋配醉雞！冬鄉小廚推出「酸白菜鍋外帶組」

因全民防疫運動，連帶增添民眾在家吃鍋的需求。過去曾在高雄市政府所舉辦的「大港吃鍋」火鍋競賽中，獲得共鍋組冠軍的「冬鄉小廚...

每一套都太美！安海瑟薇坎城造型盡顯女神姿態

第75屆坎城影展（Cannes Film Festival）熱鬧進行中，今年安海瑟薇（Anne Hathaway）帶著新...

為收藏女兒咘咘出生年份酒 修杰楷代言美國心傳葡萄酒

全台最大的葡萄酒進口代理商之一的星坊酒業，2022年邀請到演員修杰楷為旗下明星品牌——美國膜拜酒心傳葡萄酒莊（CONTI...

露營行頭準備好了沒？日系潮流風格、防潑水科技加持 讓你怎麼穿都「型」

也許要拜這兩年起伏變化不斷的疫情，加上無法輕易出國旅行導致，讓露營風氣達到高峰。不論是所謂的奢華露營、還是需要自帶紮營設...

與光共生 人文與豪奢的完美平衡

面對基地與條件近似的不同空間，如何從中找出獨有的場域特色，並結合業主喜好與行為習慣，打造出與屋主個性若合符節的居所面貌，不僅需要依賴設計師對在地環境的仔細觀察，更深刻考驗其本身的創意能力，這次維雍設計藉由招待所與實品屋兩件作品，巧妙融入自然與人文的細緻語彙，讓光線成為視覺中的主角，美學感知亦由此再創新局。

越南「深井式」綠建築 純白空間讓天光與綠意撒滿一室

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。