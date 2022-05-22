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在家吃鍋配醉雞！冬鄉小廚推出「酸白菜鍋外帶組」
因全民防疫運動，連帶增添民眾在家吃鍋的需求。過去曾在高雄市政府所舉辦的「大港吃鍋」火鍋競賽中，獲得共鍋組冠軍的「冬鄉小廚」，應勢推出「經典賞味外帶組」，內含東北酸白菜鍋鍋底、帶皮五花豬與多種火鍋料，還有私房紅酒醉雞，讓民眾在家也能品嚐鍋物的暖心滋味。
目前傳承至第二代的「冬鄉小廚」創立自1999年，以酸白菜白肉鍋為店內招牌。其中酸菜湯底的關鍵靈魂「酸白菜」，乃是選用4斤中的山東大白菜，經家傳古法發酵而成，溫和香醇並帶有天然香韻，獲得許多民眾青睞。近年隨著營運模式轉變，店內也轉型成為「全預約制餐廳」，藉此提昇用餐體驗與精緻性。2021年在高雄市所舉辦的「大港吃鍋」活動中，冬鄉小廚也因獲得共鍋組鍋王，因此更添知名度。
除了經典的東北酸白菜鍋之外，冬鄉小廚也從家族的火鍋吃法為靈感，推出「遼寧鍋酸菜白肉鍋」，以酸白菜湯底為基礎，再加入1斤重的沙公或沙母、日本乾干貝、澎湖紫菜、澎湖金勾蝦米等海味提鮮，滋味更上一層樓，同時搭配國產五花豬肉、雲林大文蛤、手打豬肉丸子等配料，雙人份3,880元。除此之外，店內也提供干貝風味鍋湯底與多種肉品、海鮮、鍋料可供選擇，並有冰糖醬鴨（560元）、東北醬肘子（460元）、東北醬牛肉（460元）、紅酒醉雞（420元）等私房菜可供品嚐。
因應疫情升溫，冬鄉小廚推出「經典賞味外帶組」，以招牌的酸菜鍋鍋底為基礎，搭配上台灣帶皮五花豬、自製綜合丸、綜合餃等配料，還有紅酒醉雞，適合2～3人在家共享，每份1,999元。其他如鍋品、冰糖醬鴨等私房菜，亦可提供自取或冷凍宅配的服務，讓民眾可以在家輕鬆享受鍋物美味。
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