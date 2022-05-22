每一套都太美！安海瑟薇坎城造型盡顯女神姿態

第75屆坎城影展（Cannes Film Festival）熱鬧進行中，今年安海瑟薇（Anne Hathaway）帶著新片《世界末日》（Armageddon Time）與會，連日來的記者會、紅毯造型都讓人為之驚艷，時尚優雅的女神姿態讓廣大影迷仿佛看了一場真實世界版的《穿著PRADA的惡魔》小安換裝秀！非常過癮！

安海瑟薇這幾天在坎城分別穿了Armani、LV、GUCCI等品牌的衣服，無論是飄逸的白色禮服或性感俏麗小洋裝，每套都穿出不同魅力。而她最新的造型則是來自本季最紅的VALENTINO粉紅系列，以一身Pantone為品牌獨家設計的粉紅配色連身褲裝出現在哈潑時尚雜誌的鏡頭中。這身衣服有著特殊的波浪領口，可以讓頸部和肩膀線條更為性感，長褲設計也非常俐落帥氣。