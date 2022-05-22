為收藏女兒咘咘出生年份酒 修杰楷代言美國心傳葡萄酒

全台最大的葡萄酒進口代理商之一的星坊酒業，2022年邀請到演員修杰楷為旗下明星品牌——美國膜拜酒心傳葡萄酒莊（CONTINUUM ESATAE）進行代言，正式為台灣市場葡萄酒業界掀起代言人旋風。

本身就是葡萄酒愛好者的修杰楷，與心傳葡萄酒的結緣，最早因為朋友的邀請而參加了品牌餐酒晚宴，當時馬上就愛上了這款酒；但知道心傳葡萄酒因為生產限量，在台灣僅有加入品牌大使，才能限量購買，為了想要收藏女兒咘咘出生的年份的酒款，因此自2017年起便決定成為心傳葡萄酒莊品牌大使，第一個蒐藏的年份，就是女兒咘咘出生的年份——2015年份的心傳葡萄酒。

修杰楷表示：「我真的很開心能夠有這個機會，成為心傳葡萄酒莊的台灣代言人。在我第一次接觸到這款葡萄酒的時候，就深受它的故事而感動。釀酒師Tim Mondavi傾注了畢生心力於釀造這一支酒上。我非常能夠體會要多麼大的熱情、愛、堅持與努力，才能稱得上一心一意只為自己最熱愛的事物而奉獻。這深深觸動了我，也是我熱愛心傳葡萄酒的原因之一。」

看到了修杰楷多年來對於品牌支持，加上品牌極度欣賞他無論身為演員或父親，展現出對工作對家庭一心一意的付出與熱情。這樣的特質正與心傳葡萄酒品牌的中心思想「One Wine, One Purpose」不謀而合；星坊酒業因此促成這次心傳葡萄酒莊的台灣代言人計畫。

2022年心傳葡萄酒上市的年份為2019年份，這也是釀酒世家Mondavi家族正式完成了第100個連續採收。修杰楷的正式代言，也是由今年開始，與心傳葡萄酒莊的靈魂人物Tim Mondavi帶領著家族第四代，在2022年一起歡慶這個值得紀念與令人感動的里程碑。代言的合作除了廣告形象以外，修杰楷也將會一同參加預計於今年10月舉行，僅開放給心傳葡萄酒品牌大使的年度晚宴活動。

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