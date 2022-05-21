來自地中海的度假感！TOM FORD、Acqua di Parma推新香

在難以出國的時代，想飛出國成為許多人最想做的事情，但在還沒飛之前，先來到地中海，感受蔚藍天空與迷人的度假感吧，許多品牌也紛紛以地中海為靈感，推出香氛，用香氣帶大家前往地中海。TOM FORD地中海系列，推出暖陽橙花，將陽光、橙花與柑橘完美結合；另一香氛品牌Acqua di Parma，則與時尚品牌forte_forte合作，以地中海Aeolian（伊奧利亞）群島為靈感，推出聯名香氛。

TOM FORD藉由香氛傳達地中海的歡愉與希望，暖陽橙花香氛中，靈感來自地中海的PORTOFINO港灣，先是能聞到佛手柑與檸檬的清新，再接著橙花的草本香氣，最後的琥珀與薰衣草帶來皂香，帶來完美的安靜感覺。瓶身設計以藍色為主，也是呼應地中海的藍色調，並有3款不同容量香氛，包括10ml的地中海系列暖陽橙花奢華隨身香氛，適合旅行使用。