聽新聞
test
0:00 / 0:00
來自地中海的度假感！TOM FORD、Acqua di Parma推新香
在難以出國的時代，想飛出國成為許多人最想做的事情，但在還沒飛之前，先來到地中海，感受蔚藍天空與迷人的度假感吧，許多品牌也紛紛以地中海為靈感，推出香氛，用香氣帶大家前往地中海。TOM FORD地中海系列，推出暖陽橙花，將陽光、橙花與柑橘完美結合；另一香氛品牌Acqua di Parma，則與時尚品牌forte_forte合作，以地中海Aeolian（伊奧利亞）群島為靈感，推出聯名香氛。
TOM FORD藉由香氛傳達地中海的歡愉與希望，暖陽橙花香氛中，靈感來自地中海的PORTOFINO港灣，先是能聞到佛手柑與檸檬的清新，再接著橙花的草本香氣，最後的琥珀與薰衣草帶來皂香，帶來完美的安靜感覺。瓶身設計以藍色為主，也是呼應地中海的藍色調，並有3款不同容量香氛，包括10ml的地中海系列暖陽橙花奢華隨身香氛，適合旅行使用。
Acqua di Parma與forte_forte的聯名系列，設計靈感同樣來自地中海，以「帕納里亞 加州桂系列」為主，主視覺上彩繪響應著自由的氛圍，瓶身上的設計更有著forte_forte鮮亮圖騰，可以探索地中海的精髓。聯名系列包括限量100ml淡香水、forte_forte香氛探索組及forte_forte香氛蠟燭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言