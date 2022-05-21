快訊

台科大畢典嘉賓致詞惹議 稱兒女跟同性結婚別帶回家

全球近11國猴痘確診 有3症狀須警覺、打1疫苗有保護作用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來自地中海的度假感！TOM FORD、Acqua di Parma推新香

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括100ml淡香水。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括100ml淡香水。圖／Acqua di Parma提供

在難以出國的時代，想飛出國成為許多人最想做的事情，但在還沒飛之前，先來到地中海，感受蔚藍天空與迷人的度假感吧，許多品牌也紛紛以地中海為靈感，推出香氛，用香氣帶大家前往地中海。TOM FORD地中海系列，推出暖陽橙花，將陽光、橙花與柑橘完美結合；另一香氛品牌Acqua di Parma，則與時尚品牌forte_forte合作，以地中海Aeolian（伊奧利亞）群島為靈感，推出聯名香氛。

TOM FORD藉由香氛傳達地中海的歡愉與希望，暖陽橙花香氛中，靈感來自地中海的PORTOFINO港灣，先是能聞到佛手柑與檸檬的清新，再接著橙花的草本香氣，最後的琥珀與薰衣草帶來皂香，帶來完美的安靜感覺。瓶身設計以藍色為主，也是呼應地中海的藍色調，並有3款不同容量香氛，包括10ml的地中海系列暖陽橙花奢華隨身香氛，適合旅行使用。

Acqua di Parma與forte_forte的聯名系列，設計靈感同樣來自地中海，以「帕納里亞 加州桂系列」為主，主視覺上彩繪響應著自由的氛圍，瓶身上的設計更有著forte_forte鮮亮圖騰，可以探索地中海的精髓。聯名系列包括限量100ml淡香水、forte_forte香氛探索組及forte_forte香氛蠟燭。

Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括forte_forte香氛蠟燭。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括forte_forte香氛蠟燭。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括forte_forte香氛探索組。圖／Acqua di Parma提供
Acqua di Parma與forte_forte共推聯名系列，包括forte_forte香氛探索組。圖／Acqua di Parma提供
TOM FORD私人調香系列地中海系列暖陽橙花隨身香氛／10ml／2,180元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列地中海系列暖陽橙花隨身香氛／10ml／2,180元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列地中海系列暖陽橙花／50ml／8,500元。圖／TOM FORD提供
TOM FORD私人調香系列地中海系列暖陽橙花／50ml／8,500元。圖／TOM FORD提供

地中海 品牌

延伸閱讀

野驢小餐館進軍宜蘭 姊妹店CÔTE À CÔTE開放訂位

Ford Focus連莊車訊風雲獎「最佳國產中型車」殊榮

Ford純電皮卡F-150 Lightning開始投產 實際馬力將高達580匹！

6字頭入門價失守 Ford國產車系全面調整售價

相關新聞

Pinkoi「人氣芒果甜品精選」必嘗！還有芒果塔烘焙手作課

5月初夏開始正式邁入芒果產季，除了酸甜的新鮮芒果之外，各式芒果甜點更是誘人。Pinkoi推薦「2022人氣芒果甜品精選」...

慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起

端午佳節將至，蝦皮購物網羅全台名粽，祭出特選名粽全面下殺最低5折起，還有消費滿499元折40元、滿999元折100元的超...

來自地中海的度假感！TOM FORD、Acqua di Parma推新香

在難以出國的時代，想飛出國成為許多人最想做的事情，但在還沒飛之前，先來到地中海，感受蔚藍天空與迷人的度假感吧，許多品牌也...

六月婚戒怎麼選？Harry Winston Infinite對戒愛無限

浪漫的六月，總是新人們相思相守的定情之月。面對將來臨的六月婚戒風潮，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）...

大武山牧場 X 全家 獨家開賣動物福利蛋！

疫情升溫，飲食健康與營養更顯重要，其中，「雞蛋」更是台灣餐桌必備的食物。大武山牧場近年致力於永續發展與動物福利議題，即起...

薯條不缺貨！摩斯「買大薯送大冰紅茶」優惠延長到月底

摩斯漢堡接連3天薯條不缺貨「買大薯送大杯冰紅茶」的優惠活動，推出後大獲好評，業者指出，體恤消費者想吃薯條的心情，也聽到消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。