六月婚戒怎麼選？Harry Winston Infinite對戒愛無限

浪漫的六月，總是新人們相思相守的定情之月。面對將來臨的六月婚戒風潮，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款珠寶，並釋出2022全新婚嫁系列情境照與新款Infinite對戒，要為戀人們的經典一瞬，甜蜜見證。

以粉色為基調的婚嫁視覺中帶來了包含玫瑰花、蛋糕、相擁、託付的有形或無形意念。海瑞溫斯頓過往除了以大克拉數的珍貴寶石聞名，同時也擁有齊全的經典設計如：Classic Winston、HW Logo、Tryst等系列，其中最具辨識度的又屬以品牌品牌Harry Winston為縮寫的HW Logo，代表了丈夫（Husband）與妻子（Wife），交疊的H與W字母更形成戒台的視覺結構，主石1克拉以上的鑽戒再搭配密鑲嵌設計，以映襯主石與情意的閃耀。