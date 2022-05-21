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六月婚戒怎麼選？Harry Winston Infinite對戒愛無限

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓粉色為基調的一系列婚嫁視覺中，帶來了包含玫瑰花、相擁、託付等有形或無形意念。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓粉色為基調的一系列婚嫁視覺中，帶來了包含玫瑰花、相擁、託付等有形或無形意念。圖 / 海瑞溫斯頓提供

浪漫的六月，總是新人們相思相守的定情之月。面對將來臨的六月婚戒風潮，高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦了多款珠寶，並釋出2022全新婚嫁系列情境照與新款Infinite對戒，要為戀人們的經典一瞬，甜蜜見證。

以粉色為基調的婚嫁視覺中帶來了包含玫瑰花、蛋糕、相擁、託付的有形或無形意念。海瑞溫斯頓過往除了以大克拉數的珍貴寶石聞名，同時也擁有齊全的經典設計如：Classic Winston、HW Logo、Tryst等系列，其中最具辨識度的又屬以品牌品牌Harry Winston為縮寫的HW Logo，代表了丈夫（Husband）與妻子（Wife），交疊的H與W字母更形成戒台的視覺結構，主石1克拉以上的鑽戒再搭配密鑲嵌設計，以映襯主石與情意的閃耀。

新款的Infinite對戒則御繁於簡，採用昂貴的貴金屬、鉑金打造，0.5毫米的戒身看似由兩個帶稜角的類圓形交疊，象徵戀人的結合即便外在保有個性，但戒指內圈則是相連的正圓，同心同意。同時Infinite也有無窮、無止盡的意涵，象徵戀人們的定情，情比金堅、珍愛無限。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）釋出2022全新婚嫁系列情境照，更包含全新的Infinite對戒指，見證戀人們的經典一瞬。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）釋出2022全新婚嫁系列情境照，更包含全新的Infinite對戒指，見證戀人們的經典一瞬。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Harry Winston Infiite對戒，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Harry Winston Infiite對戒，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
以品牌首字母縮寫的H.W Logo系列鑽石戒指，除了化為丈夫與妻子的聯想，也成為戒台側邊的趣味結構視覺。圖 / 海瑞溫斯頓提供
以品牌首字母縮寫的H.W Logo系列鑽石戒指，除了化為丈夫與妻子的聯想，也成為戒台側邊的趣味結構視覺。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓粉色為基調的一系列婚嫁視覺中，帶來了包含玫瑰花、蛋糕、相擁、託付的有形或無形意念。圖 / 海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓粉色為基調的一系列婚嫁視覺中，帶來了包含玫瑰花、蛋糕、相擁、託付的有形或無形意念。圖 / 海瑞溫斯頓提供

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