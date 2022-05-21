快訊

陳時中稱疫情沒暴衝代表「控制得宜」但單日增8萬例「會拖較長」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大武山牧場 X 全家 獨家開賣動物福利蛋！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
大武山牧場「非籠飼動福紅殼蛋6入裝」。圖／大武山牧場提供
大武山牧場「非籠飼動福紅殼蛋6入裝」。圖／大武山牧場提供

疫情升溫，飲食健康與營養更顯重要，其中，「雞蛋」更是台灣餐桌必備的食物。大武山牧場近年致力於永續發展與動物福利議題，即起攜手全家便利商店開賣「非籠飼動福紅殼蛋」，將動物福利的概念從產地延伸到餐桌；也同步於「全家」App「Fami週期購」販售「UP機能蛋─葉黃素」，消費者可享有最佳鮮度，還能就近領取。

大武山牧場2017年起就著手規劃「室內放牧」友善平飼養雞，讓雞隻能在開闊空間趴趴走，而「平飼」其實是動福蛋飼養中最具挑戰的方式，除了雞舍中的溫度、濕度、燈光等都要維持高品質外，「維持穩定產量」也是一大考驗。大武山牧場表示，經過多年努力與嚴格把關，近年才推出此項產品，希望以「快樂的母雞、健康的蛋、讓你我吃的安心的雞蛋」的理念，將動物福利推廣給更多消費者。

5月31日前，到全台全家便利商店購買「非籠飼動福紅殼蛋6入裝」，享限時回饋價85元/盒；同步於「全家」APP「Fami週期購」上架的「UP機能蛋─葉黃素」，透過訂閱制一周一盒分開寄送至指定「全家」店舖，方便消費者購買每周生活必需品，其機能蛋中富含的植物性葉黃素是一般雞蛋的3倍。Fami週期購：https://bit.ly/3JOxwmH

葉黃素 雞蛋 牧場

延伸閱讀

就是要你吃好蛋 大武山牧場攜全家獨家開賣動物福利蛋

「誰」來侵擾雞舍？ 苗栗通報石虎領3000元

居隔超商取貨有解 「全家」推0元包裹親友代領服務

超商首見！全家便利商店「Let’s Café椰奶拿鐵」清爽登場

相關新聞

Pinkoi「人氣芒果甜品精選」必嘗！還有芒果塔烘焙手作課

5月初夏開始正式邁入芒果產季，除了酸甜的新鮮芒果之外，各式芒果甜點更是誘人。Pinkoi推薦「2022人氣芒果甜品精選」...

慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起

端午佳節將至，蝦皮購物網羅全台名粽，祭出特選名粽全面下殺最低5折起，還有消費滿499元折40元、滿999元折100元的超...

大武山牧場 X 全家 獨家開賣動物福利蛋！

疫情升溫，飲食健康與營養更顯重要，其中，「雞蛋」更是台灣餐桌必備的食物。大武山牧場近年致力於永續發展與動物福利議題，即起...

薯條不缺貨！摩斯「買大薯送大冰紅茶」優惠延長到月底

摩斯漢堡接連3天薯條不缺貨「買大薯送大杯冰紅茶」的優惠活動，推出後大獲好評，業者指出，體恤消費者想吃薯條的心情，也聽到消...

黑眼圈代表晚睡？3種顏色黑眼圈原因公開 一招能消滅

在疫情高峰的當下，大家口罩不離臉，而唯一露在外的只有眼睛，因此眼睛是否有神，就成為第一印象，因此更要注意眼周的保養。而提...

朗格攜手Concorso d’Eleganza骨董車展 邁向珍貴十年

所有美好的事物都會消逝，但透過珍惜的保養、心力與資源的投入，將能現出不隨時光流轉的經典之美。德國鐘表品牌朗格（A.lan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。