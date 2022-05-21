大武山牧場 X 全家 獨家開賣動物福利蛋！

疫情升溫，飲食健康與營養更顯重要，其中，「雞蛋」更是台灣餐桌必備的食物。大武山牧場近年致力於永續發展與動物福利議題，即起攜手全家便利商店開賣「非籠飼動福紅殼蛋」，將動物福利的概念從產地延伸到餐桌；也同步於「全家」App「Fami週期購」販售「UP機能蛋─葉黃素」，消費者可享有最佳鮮度，還能就近領取。

大武山牧場2017年起就著手規劃「室內放牧」友善平飼養雞，讓雞隻能在開闊空間趴趴走，而「平飼」其實是動福蛋飼養中最具挑戰的方式，除了雞舍中的溫度、濕度、燈光等都要維持高品質外，「維持穩定產量」也是一大考驗。大武山牧場表示，經過多年努力與嚴格把關，近年才推出此項產品，希望以「快樂的母雞、健康的蛋、讓你我吃的安心的雞蛋」的理念，將動物福利推廣給更多消費者。

5月31日前，到全台全家便利商店購買「非籠飼動福紅殼蛋6入裝」，享限時回饋價85元/盒；同步於「全家」APP「Fami週期購」上架的「UP機能蛋─葉黃素」，透過訂閱制一周一盒分開寄送至指定「全家」店舖，方便消費者購買每周生活必需品，其機能蛋中富含的植物性葉黃素是一般雞蛋的3倍。Fami週期購：https://bit.ly/3JOxwmH。