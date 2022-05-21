黑眼圈代表晚睡？3種顏色黑眼圈原因公開 一招能消滅

在疫情高峰的當下，大家口罩不離臉，而唯一露在外的只有眼睛，因此眼睛是否有神，就成為第一印象，因此更要注意眼周的保養。而提到眼周，大家最困擾就是「黑眼圈」，因為會讓整體看來顯老、無神，真的很難放電，但是有發現黑眼圈還有分顏色，其實也代表著生成原因不一樣。保養品牌蘭蔻全球實驗室就發現，有3種不同顏色的黑眼圈，代表的生成原因也不同。

一、藍紫色黑眼圈

這通常就是睡眠不足，眼周疲勞或血液循環不佳而生成，也可能是下眼皮肌膚特別薄透，露出血管組織色澤，這就是藍紫色黑眼圈。

二、灰黑色眼圈

如果眼圈周遭是出現灰黑色眼圈，代表可能是年齡增長，或是變老，也代表眼周肌膚變得更薄，甚至出現陰影，這也代表缺乏緊緻度與彈性，更容易讓下眼皮下垂。

三、棕色黑眼圈

這通常是因為日曬、防曬不足引起的，代表眼周肌膚色素沉澱，但也有可能是遺傳體質、懷孕等原因。

為讓眼周重展光采，蘭蔻新推出升級版「超未來肌因冰珠亮眼粹」，加入兩大核心成分：BIO-7微生態修護專利、亮眼修護複方搭配冰珠設計，改善黑眼圈狀況，提亮眼周，重新養出年輕、有神的迷人雙眼。