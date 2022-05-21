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Pinkoi「人氣芒果甜品精選」必嘗！還有芒果塔烘焙手作課

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Mini私房點心盛夏芒果卡士達，Pinkoi售價565元。圖／Pinkoi提供
Mini私房點心盛夏芒果卡士達，Pinkoi售價565元。圖／Pinkoi提供

5月初夏開始正式邁入芒果產季，除了酸甜的新鮮芒果之外，各式芒果甜點更是誘人。Pinkoi推薦「2022人氣芒果甜品精選」，還有有芒果甜品體驗活動，讓愛吃又愛動手做的人也能親手製作美味芒果塔。

Pinkoi推薦「花漾朋派夏日芒果乳酪卡士達千層」，以千層的餅皮展現蛋糕厚實卻綿密柔軟的口感，並堅持選用在地當季愛文芒果製成的芒果乳酪，搭配香甜卡士達內餡形成雙重享受，加入新鮮愛文芒果在其中，口感充滿驚喜，原價950元、95折活動價903元。

「Mini私房點心盛夏芒果卡士達」選用來自枋山芒果製成的芒果卡士達，配上手工製成的酥脆塔皮，並以新鮮水果做點綴，營造出充滿盛夏感的活潑氣息，售價565元。另一款「Mini私房點心夏日芒果」擁有精巧可愛的外觀，選用紐西蘭天然奶油調配的香濃卡士達內餡及手工酥脆塔皮，搭配上極具清爽感的新鮮芒果與蔓越莓，是剛剛好的酸甜滋味，售價305元。

「揪嗨派微夏芒果慕斯蛋糕」選用在地芒果，透過風乾過程後熬煮成芒果淋面醬，為蛋糕體帶來光滑亮麗表面；內餡則選用爽脆可口的芒果青，配上綿密慕斯及內餡，一口咬下能享受獨特雙重芒果風味，售價445元。另一款「揪嗨派微夏戀曲芒果慕斯」以口感清脆的芒果青及香醇濃郁慕斯打造內餡，並將風乾後的芒果熬製出芒果醬，淋於蛋糕表面，讓香濃芒果味完整包覆整顆蛋糕，最後更以典雅花朵、珍珠為整體造型精心點綴，售價445元。

「巧克力雲莊香芒果泥巴斯克」由百香果與芒果的酸甜組合製作而成的果泥，搭配濃郁巴斯克乳酪蛋糕體，從果香的清爽香甜到濃厚乳酪香，柔軟綿密的口感襯托出蛋糕體的滑順，售價620元。

「CookCorner廚藝角落芒果塔烘焙手作課」從最根本的麵團到塔皮的逐步教學課程，再到卡士達醬的調配、芒果的處理技巧，一步步的細心教學，輕鬆完成高級感十足的芒果塔。另外，課後更提供完整食譜給學員，無時無刻想吃芒果塔都能自己動手做，售價1,580元起。

揪嗨派微夏芒果慕斯蛋糕，Pinkoi售價445元。圖／Pinkoi提供
揪嗨派微夏芒果慕斯蛋糕，Pinkoi售價445元。圖／Pinkoi提供
CookCorner廚藝角落芒果塔烘焙手作課，Pinkoi售價1,580元起。圖／Pinkoi提供
CookCorner廚藝角落芒果塔烘焙手作課，Pinkoi售價1,580元起。圖／Pinkoi提供
花漾朋派夏日芒果乳酪卡士達千層，Pinkoi原價950元、95折活動價903元。圖／Pinkoi提供
花漾朋派夏日芒果乳酪卡士達千層，Pinkoi原價950元、95折活動價903元。圖／Pinkoi提供
揪嗨派微夏戀曲芒果慕斯，Pinkoi售價445元。圖／Pinkoi提供
揪嗨派微夏戀曲芒果慕斯，Pinkoi售價445元。圖／Pinkoi提供
巧克力雲莊香芒果泥巴斯克，Pinkoi售價620元。圖／Pinkoi提供
巧克力雲莊香芒果泥巴斯克，Pinkoi售價620元。圖／Pinkoi提供
Mini私房點心夏日芒果，Pinkoi售價305元。圖／Pinkoi提供
Mini私房點心夏日芒果，Pinkoi售價305元。圖／Pinkoi提供

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