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朗格攜手Concorso d’Eleganza骨董車展 邁向珍貴十年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
饒富盛名的Concorso d’Eleganza古董車展歷史源自1929年，2022年的車展又將為骨董（Historic Cars）與概念與原型（Concept Cars & Prototypes）兩大類別，下分為10個類別。圖 / 朗格提供
饒富盛名的Concorso d’Eleganza古董車展歷史源自1929年，2022年的車展又將為骨董（Historic Cars）與概念與原型（Concept Cars & Prototypes）兩大類別，下分為10個類別。圖 / 朗格提供

所有美好的事物都會消逝，但透過珍惜的保養、心力與資源的投入，將能現出不隨時光流轉的經典之美。德國鐘表品牌朗格（A.lange & Sohne）再度與古董車展Concorso d’Eleganza合作，除成為官方合作夥伴，同時也將獻上一只「孤品」時計，頒贈予年度「最佳車款」的大獎得主。

朗格總裁Wilhelm Schmid表示，古董車的地位遠超過交通工具，尤其當人們對複雜的機械運作、車身與歷史認識愈深時，人與汽車的關係便會越為親密，同樣的，朗格的手表也不是單純的報時工具，同時很開心能與車展合作，分享對優雅機械工藝的熱情。

饒富盛名的Concorso d’Eleganza古董車展歷史源自1929年，2022年的車展又將為「骨董車」（Historic Cars）和「概念車與原型作」（Concept Cars & Prototypes）兩大類別，下略分為10個類別。即便未能親臨現場，想親賞今年參加車款也可登入Concorso d’Eleganza官網，從participants類別點入，即可一覽70台動力機械的工藝結晶。

而當5月22日（日）的骨董車巡遊結束後，朗格行政總裁Willhelm Schmid還將親手將一只1815系列的Como Edition計時碼表頒贈給「最佳車款」大獎得主，以此表揚車主對骨董車的投入及熱忱。表款機芯將由306個零件組成、並經二次組裝，表背再刻有Concorso浮雕徽章，共由人手花費9天工序精雕而成，也象徵了榮譽、紀念，以及時間對熱情投入的甜美回饋。

朗格總裁Wilhelm Schmid表示，古董車的地位遠超過交通工具，尤其當人們對複雜的機械運作、車身與歷史認識愈深時，人與汽車的關係便會越為親密，同樣的，朗格的手表也不是單純的報時工具。圖 / 朗格提供
朗格總裁Wilhelm Schmid表示，古董車的地位遠超過交通工具，尤其當人們對複雜的機械運作、車身與歷史認識愈深時，人與汽車的關係便會越為親密，同樣的，朗格的手表也不是單純的報時工具。圖 / 朗格提供
德國鐘表品牌朗格（A.lange & Sohne）再度與古董車展Concorso d’Eleganza合作，除了成為官方合作夥伴，同時也將獻上一只「孤品」時計，頒贈予年度「最佳車款」的大獎得主。圖 / 朗格提供
德國鐘表品牌朗格（A.lange & Sohne）再度與古董車展Concorso d’Eleganza合作，除了成為官方合作夥伴，同時也將獻上一只「孤品」時計，頒贈予年度「最佳車款」的大獎得主。圖 / 朗格提供
表款機芯將由306個零件組成、並經二次組裝，表背再刻有Concorso浮雕徽章，共由人手花費9天工序精雕而成。圖 / 朗格提供
表款機芯將由306個零件組成、並經二次組裝，表背再刻有Concorso浮雕徽章，共由人手花費9天工序精雕而成。圖 / 朗格提供

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