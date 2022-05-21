快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老靈魂新創意!餐酒袋、漆藝皿 台中原創賽33商品獲標章

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本次獲得認證商品「Wave_Off_街頭塗鴉個性化釣魚用捲線器」。圖／寶熊漁具Okuma提供
本次獲得認證商品「Wave_Off_街頭塗鴉個性化釣魚用捲線器」。圖／寶熊漁具Okuma提供

台中市文化局第二屆「2022 TCOD台中原創」，共33件商品脫穎而出，包含代表台中爵士音樂節風格的多功能餐酒袋、創作出台中漆藝重鎮的漆藝皿(香蕉)，評審誇讚看到許多「老靈魂」的產品，作品即日起公告於「TCOD台中原創」官網，並頒發「2022 TCOD台中原創」品牌標章。

擔任評審的林事務所執行長林承毅表示，台中位於台灣中心，因地制宜的傳統木漆藝產業和編織工藝皆在此發光發熱，從這次TCOD台中原創徵件計畫中，看到許多充滿「老靈魂」的產品，將傳統工藝結合創新思考，展現台中在地業者的熱情與驚喜。

文化局指出，台中是漆藝、木藝重鎮，樺泰漆器此次入選工藝品類產品「漆藝蓬萊塗點心皿(香蕉)」，結合「蓬萊塗」的漆藝和雕刻技法，將台中特色水果香蕉的圖紋雕刻在胎體上，加上天然色漆及綠葉為底色，造型質樸，作工精細不失童趣，兼具實用性和藝術性。

入選創意生活類的「O'in Wine多功能餐酒袋」，以方便攜帶酒瓶與酒杯出門為構想，結合義大利皮革打造出戶外品酒的精緻時尚，貼合台中爵士音樂節悠閒的城市調性，產品來自於精科園區、20多年的Stella Forza本革九號製所。

世界知名漁具公司寶熊漁具，入選創意生活類商品「Wave Off 街頭塗鴉個性化釣魚用捲線器」，為Okuma首次與Wave Off釣魚潮流服飾品牌合作，將年輕人喜愛的街頭塗鴉、應用在捲線器設計上，創造出釣魚市場上前所未有地競爭商品。

文化局說明，「2022 TCOD台中原創」獲選商品將於8月20日至8月28日在台中大遠百北棟8樓辦理快閃店，歡迎民眾前往選購，更多資訊可至「TCOD台中原創」官網（www.tcod.com.tw）查詢。

本次獲得認證商品「漆藝蓬萊塗點心皿(香蕉)」。圖／樺泰漆器提供
本次獲得認證商品「漆藝蓬萊塗點心皿(香蕉)」。圖／樺泰漆器提供
本次獲得認證商品「O_in_Wine多功能餐酒袋」。圖／Stella_Forza本革九號製所提供
本次獲得認證商品「O_in_Wine多功能餐酒袋」。圖／Stella_Forza本革九號製所提供

文化局 香蕉

延伸閱讀

耗時8年導演洪淳修拍攝「金門留念」表達在地居民思維

十三行博物館辦數位展 線上抽獎明截止

空腹不能吃香蕉、喝牛奶？營養師揭秘3類東西真的不能空腹吃　小心胃會出毛病

年銷5千萬片、旅日必買！TOKYO BANANA餅乾夾心首登台

相關新聞

慶端午！蝦皮購物搜羅全台名粽最低下殺5折起

端午佳節將至，蝦皮購物網羅全台名粽，祭出特選名粽全面下殺最低5折起，還有消費滿499元折40元、滿999元折100元的超...

Pinkoi「人氣芒果甜品精選」必嘗！還有芒果塔烘焙手作課

5月初夏開始正式邁入芒果產季，除了酸甜的新鮮芒果之外，各式芒果甜點更是誘人。Pinkoi推薦「2022人氣芒果甜品精選」...

朗格攜手Concorso d’Eleganza骨董車展 邁向珍貴十年

所有美好的事物都會消逝，但透過珍惜的保養、心力與資源的投入，將能現出不隨時光流轉的經典之美。德國鐘表品牌朗格（A.lan...

老靈魂新創意!餐酒袋、漆藝皿 台中原創賽33商品獲標章

台中市文化局第二屆「2022 TCOD台中原創」，共33件商品脫穎而出，包含代表台中爵士音樂節風格的多功能餐酒袋、創作出...

日系服飾電商MiTCH 「初夏特別企劃」安俊朋詮釋穿搭

PChome網路家庭旗下時尚選物電商MiTCH推出「2022初夏特別企劃」，以大家最熟悉的夏日花卉、海灘、泳池等元素，搭...

Katherine Landford坎城影展祖母綠撞桃紅 變身強御姐

第75屆法國坎城影展（Festival de Cannes）正熱烈展開，全世界無數明星、名人齊聚，其中超模Alessan...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。