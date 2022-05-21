老靈魂新創意!餐酒袋、漆藝皿 台中原創賽33商品獲標章

台中市文化局第二屆「2022 TCOD台中原創」，共33件商品脫穎而出，包含代表台中爵士音樂節風格的多功能餐酒袋、創作出台中漆藝重鎮的漆藝皿(香蕉)，評審誇讚看到許多「老靈魂」的產品，作品即日起公告於「TCOD台中原創」官網，並頒發「2022 TCOD台中原創」品牌標章。

擔任評審的林事務所執行長林承毅表示，台中位於台灣中心，因地制宜的傳統木漆藝產業和編織工藝皆在此發光發熱，從這次TCOD台中原創徵件計畫中，看到許多充滿「老靈魂」的產品，將傳統工藝結合創新思考，展現台中在地業者的熱情與驚喜。

文化局指出，台中是漆藝、木藝重鎮，樺泰漆器此次入選工藝品類產品「漆藝蓬萊塗點心皿(香蕉)」，結合「蓬萊塗」的漆藝和雕刻技法，將台中特色水果香蕉的圖紋雕刻在胎體上，加上天然色漆及綠葉為底色，造型質樸，作工精細不失童趣，兼具實用性和藝術性。

入選創意生活類的「O'in Wine多功能餐酒袋」，以方便攜帶酒瓶與酒杯出門為構想，結合義大利皮革打造出戶外品酒的精緻時尚，貼合台中爵士音樂節悠閒的城市調性，產品來自於精科園區、20多年的Stella Forza本革九號製所。

世界知名漁具公司寶熊漁具，入選創意生活類商品「Wave Off 街頭塗鴉個性化釣魚用捲線器」，為Okuma首次與Wave Off釣魚潮流服飾品牌合作，將年輕人喜愛的街頭塗鴉、應用在捲線器設計上，創造出釣魚市場上前所未有地競爭商品。