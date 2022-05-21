日系服飾電商MiTCH 「初夏特別企劃」安俊朋詮釋穿搭

PChome網路家庭旗下時尚選物電商MiTCH推出「2022初夏特別企劃」，以大家最熟悉的夏日花卉、海灘、泳池等元素，搭配MiTCH引進多個獨家品牌，嚴選最新日韓當紅品牌系列服飾，打造「2022初夏特別企劃」時尚大片，並邀請新生代人氣演員安俊朋、日系時尚模特兒Becky演繹春夏最新穿搭指南，本次以「夏の花、夏の海、泳池派對」作為3大風格主題，以生動活潑的色彩、不同場域的切換，呈現MiTCH全新日系服裝細節質感，層層堆疊出有故事的夏季氛圍。

拍攝過程談到難忘的夏日回憶，安俊朋想起的是外婆與肉粽的味道，那是每年暑假回到美濃才吃得到外婆親手包的客家粽香氣；Becky則憶起大學在海外實習時，意外獲得主管送的西瓜，和同學在飯店浴室用小刀切西瓜，在異鄉也能品嘗到屬於台灣道地的夏季儀式感。

搭配「2022初夏特別企劃」，MiTCH推出期間限定優惠，5月24日至6月7日於官網消費滿5,000元、輸入折扣碼SUMMER600，立即享現金600元折抵，數量有限兌完為止；6月30日前首次加入官網會員，再享消費滿1,000元折200元優惠。

MiTCH初夏印象的第一篇章「夏の花」，以繽紛的夏日花卉呈現，鏡頭穿過絢爛盛開的花朵，展現夏天的最初印象。畫面充滿各式五彩斑斕的盛開花朵，為即將迎來的夏季注入更多生命力，並以模糊花卉帶出專屬於初夏的躍動感。

安俊朋、Becky穿搭單品選自最受日本年輕女性喜愛的時尚品牌Ungrid，每一季都會加入「ethnic、flower」民族風元素，以平面印花或刺繡營造服裝立體感，細節呈現展露無疑，與MiTCH本季的「夏の花」篇靈感不謀而合。而近幾年掀起unisex中性風潮，安俊朋著用的蕾絲襯衫及珍珠項鍊雖然為女裝，單品放在男生身上完全無違和感，適合想嘗試中性穿搭的消費者。

「夏の海」以沙灘、海洋作為輸出背景，搭配淡色系穿搭，以同色調打造出青春的夏日風情。Becky上衣選自eyeye針織條紋上衣，亮眼粉色在蔚藍海景前更顯突出。eyeye由韓國設計師Kathleen Hanhee Kye於2016年創立，Kye以大膽潮流的形象風格受到時尚界關注，並數度登上紐約時裝周大放異彩。設計靈感以繽紛色彩、顯明圖案及百變風格混搭各式服裝元素，打造充滿個性的當代女裝品牌，是BLACKPINK、Red Velvet、TWICE都曾著用公開亮相的愛牌。

安俊朋則是著用在IG上擁有超高人氣粉絲的日本知名品牌FREAK’S STORE，是日系穿搭者的內行首選，服裝多見工裝、OUTDOOR等風格特色，以日系視角詮釋「美式休閒」，洞悉美式經典輪廓的能力，並針對每季不同主題進行選品，保持與時俱進的新鮮感。

「泳池派對」篇的色調為正午飽和的天空藍，畫面以張貼泳池海報，躺臥在塑料泳池裡，品牌選用法式街頭DDP、甜美龐克jouetie等設計感服飾，創造怪趣既和諧的衝突感。

安俊朋著用的DDP，以「DAILY FRENCH CHIC」的核心概念，主打工裝、滑板文化等街頭潮流風格，於法國國內迅速發展，現由日本集團接手，保留創立當時的鮮活街頭感之外，更重視「法式氛圍」的日式穿搭提案。這次2022春夏系列中更注入環保概念，以廢棄蛋殼的再生利用，在部分商品有含品牌說明黃紙標籤和鈕釦，皆是由蛋殼混和再生製成。