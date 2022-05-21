Katherine Landford坎城影展祖母綠撞桃紅 變身強御姐

第75屆法國坎城影展（Festival de Cannes）正熱烈展開，全世界無數明星、名人齊聚，其中超模Alessandra Ambrosio、模特兒Emma Todt，澳洲女星Katherine Landford出席時則紛紛以高級珠寶搭配造型，一展閃耀魅力。

曾因Netflix影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）走紅的Katherine Landford，影展期間一共換上兩套服裝，其中一套刺繡亮片的閃耀洋裝是以伯爵（PIAGET）的Sunlight Journey哥倫比亞祖母綠高級珠寶鑽石項鍊反戴於頸後方、展現創意，另一套桃紅大衣內搭小可愛則是同樣來自伯爵（PIAGET）的Mediterranean Garden祖母綠及鑽石頂級珠寶戒指，除了桃紅跟祖母綠的搶眼跳色，更展現性感的強勢「御姐」風。